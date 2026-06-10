La Roumanie commande 12 hélicoptères à Airbus

Le ministère roumain de l'Intérieur modernise sa flotte aérienne dans le cadre de l'initiative européenne SAFE dédiée à la protection civile et à la gestion des urgences.

Airbus annonce la signature d'un contrat avec le ministère roumain de l'Intérieur portant sur l'acquisition de 12 hélicoptères multirôles, soit sept H160 et cinq H145.

Les appareils seront exploités par l'Inspection générale de l'aviation sous la coordination du Département des situations d'urgence (DSU) afin de renforcer les capacités nationales de gestion des urgences, de protection civile et de maintien de l'ordre.

Quatre H160 seront dédiés aux missions de protection civile et de secours en cas de catastrophe, tandis que les trois autres seront affectés à la surveillance aérienne et aux opérations de sécurité.

Quant aux cinq H145, ils seront intégrés au service d'urgence SMURD et aux opérations de secours en montagne pour les interventions médicales d'urgence, les évacuations sanitaires spécialisées et les missions de recherche et sauvetage.

Cette commande s'inscrit dans le cadre du programme européen Security Action for Europe (SAFE), destiné à renforcer les dispositifs européens de protection civile, de réponse aux urgences et de sécurité publique.

Ce matin, le titre Airbus recule de près de 0,6% à Paris au sein d'un CAC en hausse timide de 0,1%.