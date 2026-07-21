La révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires de Danaher et les résultats décevants du secteur biotechnologique éclipsent la révision à la hausse des prévisions de bénéfices

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Danaher DHR.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel , mais son titre a chuté de près de 12% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que l'entreprise spécialisée dans les sciences de la vie a revu à la baisse ses perspectives de croissance de son chiffre d'affaires principal et annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes dans son secteur de la biotechnologie.

Ces résultats interviennent alors que la conjoncture s'améliore pour le secteur des outils destinés aux sciences de la vie, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentant leurs dépenses en matière de recherche et de production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie.

Toutefois, les perspectives sont “mitigées et ne cadrent pas avec un scénario de reprise de la croissance”, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Les résultats de Danaher ont également pesé sur ses concurrents; Agilent Technologies A.N a reculé de 1,7% avant l’ouverture, tandis que Thermo Fisher Scientific TMO.N , Revvity RVTY.N et Illumina ILMN.O ont enregistré des baisses comprises entre 2% et 4%.

Danaher a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires de son cœur de métier pour l’année , la ramenant de 6% à 4% afin de refléter l’impact de la baisse des revenus liés aux tests respiratoires, tout en maintenant la fourchette basse à 3%.

Le chiffre d’affaires de sa division biotechnologie a progressé de 4% pour atteindre 1,92 milliard de dollars, un résultat inférieur aux estimations de 1,97 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Danaher a indiqué que la demande sous-jacente en matière de biotransformation, notamment les équipements et consommables utilisés pour la fabrication de médicaments biologiques, restait forte, les commandes ayant progressé d’un pourcentage à deux chiffres au cours du trimestre, bien que le calendrier des projets des clients ait pesé sur le chiffre d’affaires.

“En supposant que la demande ne s'effondre pas à ce point et qu'il s'agisse simplement d'un décalage dans le calendrier, nous pensons qu'une partie de cette faiblesse pourrait être compensée au cours de la journée, ce qui permettrait aux actions de clôturer en baisse”, ont déclaré les analystes de Barclays.

Danaher table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 8,45 et 8,60 dollars pour l’ensemble de l’exercice, contre une fourchette précédente de 8,35 à 8,55 dollars. Les analystes tablaient sur un bénéfice ajusté de 8,45 dollars par action pour l’ensemble de l’exercice.

La société a publié un bénéfice de 1,94 dollar par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,83 dollar par action. Le chiffre d’affaires a progressé de 5,5% pour atteindre 6,27 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,10 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du secteur des sciences de la vie a augmenté de 5,5% pour atteindre 1,88 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,80 milliard de dollars.