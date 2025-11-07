La résurgence potentielle des démocrates met les investisseurs à l'affût de tout changement de politique

Les victoires des démocrates cette semaine ont attiré l'attention des investisseurs, signalant un retour potentiel après la défaite cuisante du parti lors des élections de l'année dernière.

Un bon score des démocrates au Congrès lors des élections de mi-mandat en 2026 pourrait favoriser et relancer les politiques en faveur des secteurs mis à l'écart par le GOP.

Alors que Trump devrait encore signer toute législation, le contrôle d'une ou des deux chambres du Congrès donnerait aux démocrates le contrôle des comités clés, leur donnant le pouvoir de lancer des enquêtes et de convoquer les responsables de Trump au Capitole pour des auditions publiques.

Bien que les marchés n'anticipent pas encore un changement complet, les investisseurs surveillent certains secteurs clés.

ÉNERGIE ET ÉNERGIE PROPRE

Une victoire des démocrates dans l'une ou l'autre chambre du Congrès pourrait ralentir ou annuler certaines des mesures prises par le président Trump contre les projets d'énergie propre.

Au premier trimestre, les investisseurs ont retiré un montant record de 8,6 milliards de dollars des fonds durables mondiaux , selon l'étude de Morningstar, qui attribue ces sorties en grande partie au revirement de Trump contre les initiatives climatiques et sociales.

Le secteur a depuis repris pied , aidé par l'augmentation de la demande d'énergie due à la croissance rapide de l'intelligence artificielle, qui nécessite une puissance massive pour les centres de données.

Le président américain s'est fait le champion des combustibles fossiles, s'engageant à "forer, bébé, forer" dans le cadre d'un plan visant à augmenter la production de pétrole et de gaz.

Son administration a également retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et supprimé un financement de 7,56 milliards de dollars pour des projets d'énergie propre qui, selon elle, ne rapporteraient pas suffisamment aux contribuables.

Les démocrates, qui se sont faits les champions de l'action climatique, devraient tenter de bloquer une grande partie de ce programme s'ils en ont l'occasion.

SANTÉ

Le secteur de la santé a été l'un des principaux points chauds du débat politique et l'un des principaux facteurs à l'origine de la fermeture du gouvernement américain, la plus longue de l'histoire.

Si les démocrates prenaient le Sénat l'année prochaine, ils relanceraient probablement les efforts visant à étendre l'Affordable Care Act, à renforcer le financement de Medicaid et à s'opposer aux tentatives de Trump de réduire les obligations de couverture.

Un tel changement profiterait probablement aux assureurs de santé qui ont d'importantes activités liées à Medicaid et à la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act). Les chaînes hospitalières pourraient également bénéficier de l'augmentation du nombre de patients assurés.

CRYPTO-MONNAIES

Le secteur des crypto-monnaies et de nombreux jetons ont connu un boom sous l'administration favorable aux crypto-monnaies du président Trump, le bitcoin atteignant de multiples nouveaux sommets. Les démocrates se sont opposés à sa position légère, mettant en garde contre la fraude, la manipulation du marché, le blanchiment d'argent et d'autres risques.

Après le bon résultat de mardi, les démocrates pourraient négocier plus durement un projet de loi majeur sur les crypto-monnaies au Sénat, ce qui pourrait peser sur certains jetons de crypto-monnaie et sur les bourses de crypto-monnaies cotées en bourse.

S'ils remportent le Sénat l'année prochaine, ils pourraient intensifier leur surveillance de toute mesure prise par l'autorité de régulation des marchés financiers qui pourrait permettre aux sociétés de crypto-monnaies de lancer de nouveaux produits.

FINANCES

Le secteur bancaire a bénéficié d'une surveillance plus souple des transactions sous l'égide des agences républicaines, d'efforts de déréglementation visant à libérer le capital des banques et de l'affaiblissement du Consumer Financial Protection Bureau , qui supervise les prêts à la consommation.

L'indice S&P 500 des banques .SPXBK a bondi de plus de 22 % depuis le début de l'année, surpassant le gain de 15,6 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Un Sénat dirigé par les démocrates aurait plus de pouvoir pour examiner et éventuellement ralentir les changements de réglementation.

GRANDE TECHNOLOGIE

Les progressistes du Congrès pourraient également renouveler leurs efforts pour contrôler les grandes entreprises technologiques, dont la domination du marché s'est considérablement accrue. Parallèlement, les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont renforcé leur influence.

Alors que l'administration actuelle s'est efforcée de veiller à ce que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine dans la course à l'intelligence artificielle, les démocrates pourraient adopter une ligne plus dure, en examinant de plus près les partenariats entre les grandes entreprises technologiques et en renforçant la surveillance de la concurrence.