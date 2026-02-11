 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Réserve d'or lève 50,3 millions de dollars en vue de sa réintégration au Venezuela
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gold Reserve GRZ.V a déclaré mercredi qu'elle avait engagé la branche canadienne du courtier Cantor Fitzgerald pour lever jusqu'à 50,3 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'actions ordinaires, alors qu'elle a l'intention de reconstituer sa base d'investisseurs et de reprendre ses activités au Venezuela.

La société exploitait la mine d'or Brisas dans ce pays d'Amérique du Sud, jusqu'à ce que le gouvernement en prenne le contrôle en 2009.

M. Maduro ayant été renversé par les États-Unis le mois dernier, l'entreprise espère que son successeur, le président par intérim Delcy Rodriguez, rouvrira le pays aux entreprises.

"Gold Reserve a l'intention de retourner au Venezuela dès que nous serons en mesure de le faire en toute sécurité et dans le respect de la loi, afin de rétablir la connectivité, de réévaluer les conditions dans le pays et, éventuellement, de reprendre une activité minière essentielle", a déclaré Paul Rivett, directeur général de l'entreprise.

La société prévoit de vendre les actions à un prix d'émission de 3 $ chacune dans le cadre du placement privé. Elle a également autorisé l'unité Cantor Fitzgerald à émettre 25 % supplémentaires du nombre total d'actions, à sa discrétion.

Si la surallocation est entièrement exercée, Gold Reserve s'attend à récolter environ 63 millions de dollars en produit brut de la vente.

La société prévoit d'utiliser leproduit net du placement privé pour développer son expertise minière opérationnelle , et pour soutenir les besoins en fonds de roulement et les objectifs généraux de l'entreprise, a déclaré Gold Reserve.

Le mois dernier, la société a accepté de payer environ 5 millions de dollars en commissions d'engagement aux banques liées à une facilité de prêt utilisée pour offrir des actions de PDV Holdings, dans le cadre de ses efforts pour récupérer des actifs au Venezuela.

Elle a également indiqué qu'elle était en train de revoir et d'actualiser ses plans de sécurité afin de soutenir d'éventuelles négociations en vue d'une reprise sûre des activités dans le pays sud-américain.

La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 26 février ou aux alentours de cette date.

Venezuela

Valeurs associées

GOLD RES
4,420 CAD TSX Venture 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank