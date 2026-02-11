La Réserve d'or lève 50,3 millions de dollars en vue de sa réintégration au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gold Reserve GRZ.V a déclaré mercredi qu'elle avait engagé la branche canadienne du courtier Cantor Fitzgerald pour lever jusqu'à 50,3 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'actions ordinaires, alors qu'elle a l'intention de reconstituer sa base d'investisseurs et de reprendre ses activités au Venezuela.

La société exploitait la mine d'or Brisas dans ce pays d'Amérique du Sud, jusqu'à ce que le gouvernement en prenne le contrôle en 2009.

M. Maduro ayant été renversé par les États-Unis le mois dernier, l'entreprise espère que son successeur, le président par intérim Delcy Rodriguez, rouvrira le pays aux entreprises.

"Gold Reserve a l'intention de retourner au Venezuela dès que nous serons en mesure de le faire en toute sécurité et dans le respect de la loi, afin de rétablir la connectivité, de réévaluer les conditions dans le pays et, éventuellement, de reprendre une activité minière essentielle", a déclaré Paul Rivett, directeur général de l'entreprise.

La société prévoit de vendre les actions à un prix d'émission de 3 $ chacune dans le cadre du placement privé. Elle a également autorisé l'unité Cantor Fitzgerald à émettre 25 % supplémentaires du nombre total d'actions, à sa discrétion.

Si la surallocation est entièrement exercée, Gold Reserve s'attend à récolter environ 63 millions de dollars en produit brut de la vente.

La société prévoit d'utiliser leproduit net du placement privé pour développer son expertise minière opérationnelle , et pour soutenir les besoins en fonds de roulement et les objectifs généraux de l'entreprise, a déclaré Gold Reserve.

Le mois dernier, la société a accepté de payer environ 5 millions de dollars en commissions d'engagement aux banques liées à une facilité de prêt utilisée pour offrir des actions de PDV Holdings, dans le cadre de ses efforts pour récupérer des actifs au Venezuela.

Elle a également indiqué qu'elle était en train de revoir et d'actualiser ses plans de sécurité afin de soutenir d'éventuelles négociations en vue d'une reprise sûre des activités dans le pays sud-américain.

La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 26 février ou aux alentours de cette date.