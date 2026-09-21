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La République tchèque approuve le système FSD de Tesla après des inquiétudes antérieures concernant la sécurité
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 16:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, la République tchèque a donné son accord provisoire au système « Full Self-Driving » (FSD) de Tesla, revenant ainsi sur sa position initialement sceptique concernant notamment le respect des limitations de vitesse et la surveillance par le conducteur.

* Le ministère a fondé sa décision sur l’expérience d’autres pays, sur des données européennes supplémentaires et sur des mesures de sécurité visant à surveiller le système.

* “La clarification de questions spécifiques relatives à la sécurité et au fonctionnement du système a été déterminante dans la décision de la République tchèque”, a-t-il indiqué dans un communiqué de presse.

* Tesla a indiqué dans un message publié sur X que le déploiement du système dans le pays commencerait prochainement.

* Cette décision fait suite à l’autorisation provisoire accordée au système par l’autorité de régulation néerlandaise RDW en avril.

* Plusieurs pays européens, dont la Slovénie et l’Estonie , ont approuvé l’utilisation du système plus tôt cette année.

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