La reprise se fait attendre pour Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie a fait état, sur l'ensemble du premier semestre 2026, d'un chiffre d'affaires de 4,74 millions d'euros, contre 5,31 millions un an plus tôt, soit un recul de 11%.

Comme annoncé en mai dernier, Bluelinea a enregistré au deuxième trimestre 2026 un ralentissement marqué de la baisse de son activité. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 6%, après un repli de 15% au premier trimestre. Si cette amélioration traduit un début de stabilisation, elle ne permet pas encore au groupe de renouer avec la trajectoire de croissance initialement envisagée par le directoire.

Dans le détail, l'activité Senior & Domicile, qui comptait 65 488 abonnés à fin juin, affiche un chiffre d'affaires de 2,75 millions d'euros, en baisse par rapport aux 2,98 millions d'euros réalisés au premier semestre 2025. Les mesures de relance commerciale engagées n'ont pas encore produit les effets attendus.

Le pôle Établissements enregistre également un repli, avec un chiffre d'affaires de 1,99 millions d'euros, contre 2,33 millions un an auparavant, malgré un parc porté à 794 sites équipés. Cette contre-performance s'explique par un marché toujours atone ainsi que par des décalages de déploiement, désormais attendus au cours du second semestre.

Afin de renforcer sa structure financière, Bluelinea a réalisé, après la clôture semestrielle, une augmentation de capital de 1,47 millions. Cette opération a permis de rembourser l'avance en compte courant consentie par le groupe APICIL, tout en consolidant les fonds propres et la trésorerie du groupe.

À l'issue de cette opération, APICIL détient 85,14 % du capital et 85,53 % des droits de vote de Bluelinea, confirmant ainsi son statut

d'actionnaire largement majoritaire.

Bluelinea publiera ses résultats détaillés du premier semestre 2026 le 9 octobre 2026, avant l'ouverture des marchés.