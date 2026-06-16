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La reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz prendra « plusieurs semaines », selon le plus grand opérateur de pétroliers interrogé par le Financial Times
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article du Financial Times et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

Les armateurs ne reprendront pas le transit par le détroit d'Ormuz avant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que l'accord entre les États-Unis et l'Iran est « concret », a déclaré le directeur général de la compagnie japonaise Mitsui O.S.K. Lines , 9104.T , au Financial Times dans une interview publiée mardi.

La guerre contre l'Iran, qui a débuté le 28 février avec des frappes américano-israéliennes, a largement interrompu le transport maritime sur cette voie de transit, qui achemine environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, ainsi que des produits tels que l'aluminium et l'urée.

Mitsui O.S.K., l’une des trois grandes compagnies maritimes japonaises, dispose d’une flotte de plus de 900 navires, comprenant des vraquiers, des pétroliers et des ferries.

« Ce qu’il faudra mettre en place, ce n’est pas simplement un accord entre les pays concernés, mais cela doit être concret et se traduire par une réalité sur le terrain dans le détroit d’Ormuz, afin que les compagnies maritimes se sentent en sécurité pour y transiter »,a déclaré Jotaro Tamura, de Mitsui O.S.K. ,au Financial Times avant que le président américain Donald Trump n’annonce un accord visant à mettre fin à la guerre en Iran.

«Compte tenu des événements de ces derniers mois, je pense qu’il est raisonnable de supposer que cela pourrait prendre au moins deux semaines, voire un mois », a déclaré Jotaro Tamura au journal.

Mitsui O.S.K. n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La finalisation de l'accord entre Washington et Téhéran n'avait pas modifié le point de vue de Tamura, selon l'article du FT.

Le président Donald Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social que les navires chargés de pétrole commençaient à quitter le détroit, “ empruntant la “route” du Sud, qui est totalement sûre, sécurisée et immaculée ”.

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