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Barclays relève son conseil sur Porsche, le titre sans réaction
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 11:21

Barclays a relevé mardi sa recommandation sur le titre Porsche de sous-pondérer à pondérer en ligne, avec un objectif de cours revu à la hausse de 40 à 50 euros.

Dans une note de recherche, la banque britannique fait valoir que le sentiment du marché autour du constructeur de véhicules haut de gamme s'est amélioré ces derniers temps, comme l'illustre sa surperformance de l'ordre de 30% par rapport à l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Automobiles & Parts depuis le 20 mars dernier.

Cap sur 2028, les baisses de prévisions déjà intégrées

Barclays souligne que si les ventes du groupe devraient se contracter de 13% cette année puis de 11% en 2027, celles-ci devraient renouer avec la croissance en 2028 grâce au lancement de nouveaux modèles, tels que le successeur du Macan, une version électrique de la 718 et un modèle de SUV encore plus prestigieux que le Cayenne.

Au-delà de cette activité qui tend à se raffermir et de l'absence de catalyseurs négatifs susceptibles de pénaliser le dossier, l'établissement londonien juge que le PER de 17x à horizon 2028 sur lequel se traite le titre témoigne déjà d'une action richement valorisée.

A la suite de ces commentaires, la valeur cédait près de 2% mardi en fin de matinée, essuyant l'une des plus mauvaises performances de l'indice STOXX Europe 600.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 11:21:00.

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