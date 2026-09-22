La reprise du secteur technologique stimule les marchés boursiers asiatiques

par Ankur Banerjee

Les valeurs technologiques ont tiré les marchés asiatiques vers le haut mardi, alors que la stabilisation des cours du pétrole a redonné confiance aux investisseurs, qui ont placé leurs espoirs dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, tandis que le dollar s'est raffermi sur fond de paris selon lesquels de nouvelles hausses des taux d'intérêt seraient nécessaires pour maîtriser l'inflation.

La forte demande pour l'assistant IA « Muse » de Meta Platforms META.O depuis son lancement a ravivé l'enthousiasme pour le secteur, après que les avertissements sur la sécurité lancés une semaine plus tôt par les dirigeants des leaders du secteur de l'IA avaient déclenché une vague de ventes massives dans le secteur technologique mondial.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et affichait en fin de séance une hausse de 0,75 %. Les indices boursiers sud-coréens à forte composante technologique .KS11 ont bondi de 2 % avant de réduire leurs gains, tandis que les indices taïwanais .TWII ont atteint un niveau record et affichaient en fin de séance une hausse de 0,26 %. Les marchés japonais étaient fermés pour cause de jour férié.

« L'engouement suscité par Meta Muse renforce l'idée que des millions de personnes pourraient à terme utiliser des agents d'IA persistants », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

« La combinaison de plusieurs facteurs a soutenu cette tendance: Meta Muse, qui insuffle un regain de confiance dans la demande de processeurs, la baisse des cours du pétrole brut, la chute des rendements des bons du Trésor et l'optimisme quant au sommet américano-chinois. »

Les contrats à terme sur le Nasdaq .NQc1 ont progressé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont gagné 0,24 %.

L'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a progressé de 0,18 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a gagné 0,3 %. Les valeurs liées à l'IA en Chine .CSI930713 et à Hong Kong .HSAIT ont également bondi.

RENCONTRE TRUMP-XI ATTENDUE

L'attention se tourne désormais vers la rencontre décisive entre Donald Trump et Xi Jinping prévue en fin de semaine, les investisseurs guettant le moindre signe indiquant que les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales pourraient empêcher une nouvelle détérioration de leurs relations.

Xi Jinping arrive à Washington mercredi pour la première fois depuis plus d'une décennie, dans un climat d'optimisme croissant quant à la prolongation de la trêve commerciale entre les deux pays et à une éventuelle coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle.

William Bratton, responsable de la recherche sur les actions au comptant pour la région Asie-Pacifique chez BNP Paribas, s'attend à ce que cette visite d'État soit similaire à celle effectuée par Trump en Chine en mai.

« Beaucoup d'images et de discours positifs, mais pas grand-chose qui puisse modifier de manière significative les trajectoires sous-jacentes. En réalité, nous sommes davantage préoccupés par ce qui se passera après la visite d'État que par ce qui se passera pendant celle-ci », a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés à 100,65 dollars le baril après avoir chuté de plus de 3 % lors de la séance précédente, passant brièvement sous le seuil clé des 100 dollars.

Le président Trump a déclaré qu'il serait disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian, qui devrait se rendre à New York cette semaine pour l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui a contribué à améliorer le sentiment des marchés et à faire baisser les rendements obligataires.

« La baisse du prix du pétrole est un facteur important », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global. « Le pétrole est le principal moteur et les investisseurs se ruent à nouveau sur l'IA, comme cela a été le cas cette année. »

DES HAUSSES DE TAUX EN PERSPECTIVE

Les investisseurs doivent également composer avec une nouvelle vague de hausses de taux et des signaux « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) émanant des principales banques centrales, ce qui renforce les anticipations d'un nouveau resserrement plus tard dans l'année. Ce revirement a soutenu le dollar et accentué la pression sur le yen.

Le cours du yen JPY= s'établissait à 157,47 pour un dollaraméricain , oscillant près de son plus bas niveau depuis trois semaines après avoir perdu les gains enregistrés en début de mois, qui reposaient sur des paris quant à un rythme plus soutenu des hausses de taux de la Banque du Japon.

La Banque du Japon a relevé ses taux la semaine dernière à leur plus haut niveau depuis 31 ans, mais deux voix dissidentes et l'absence d'orientations explicitement « hawkish » ont déçu les investisseurs, laissant le yen vulnérable et attisant les craintes d'une intervention.

« L'intervention sur le marché des changes reste un outil peu efficace pour soutenir les devises, et sans une réponse monétaire forte, il sera difficile pour les autorités japonaises d'endiguer la chute du yen », a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury.

La Réserve fédérale, en revanche, a relevé ses taux la semaine dernière et a averti que sa lutte contre l'inflation n'était pas terminée, laissant la porte ouverte à de nouveaux resserrements.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s'établissait à 100,4, soit juste en dessous de son plus haut niveau depuis sept semaines. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 56 % d'une hausse des taux en octobre, contre 43,5 % une semaine plus tôt, selon l'outil CME FedWatch.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur l'après-midi en Asie)