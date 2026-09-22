 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La reprise du secteur technologique stimule les marchés boursiers asiatiques
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 07:39
Ajouter Boursorama à vos sources

par Ankur Banerjee

Les valeurs technologiques ont tiré les marchés asiatiques vers le haut mardi, alors que la stabilisation des cours du pétrole a redonné confiance aux investisseurs, qui ont placé leurs espoirs dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, tandis que le dollar s'est raffermi sur fond de paris selon lesquels de nouvelles hausses des taux d'intérêt seraient nécessaires pour maîtriser l'inflation.

La forte demande pour l'assistant IA « Muse » de Meta Platforms META.O depuis son lancement a ravivé l'enthousiasme pour le secteur, après que les avertissements sur la sécurité lancés une semaine plus tôt par les dirigeants des leaders du secteur de l'IA avaient déclenché une vague de ventes massives dans le secteur technologique mondial.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et affichait en fin de séance une hausse de 0,75 %. Les indices boursiers sud-coréens à forte composante technologique .KS11 ont bondi de 2 % avant de réduire leurs gains, tandis que les indices taïwanais .TWII ont atteint un niveau record et affichaient en fin de séance une hausse de 0,26 %. Les marchés japonais étaient fermés pour cause de jour férié.

« L'engouement suscité par Meta Muse renforce l'idée que des millions de personnes pourraient à terme utiliser des agents d'IA persistants », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

« La combinaison de plusieurs facteurs a soutenu cette tendance: Meta Muse, qui insuffle un regain de confiance dans la demande de processeurs, la baisse des cours du pétrole brut, la chute des rendements des bons du Trésor et l'optimisme quant au sommet américano-chinois. »

Les contrats à terme sur le Nasdaq .NQc1 ont progressé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont gagné 0,24 %.

L'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a progressé de 0,18 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a gagné 0,3 %. Les valeurs liées à l'IA en Chine .CSI930713 et à Hong Kong .HSAIT ont également bondi.

RENCONTRE TRUMP-XI ATTENDUE

L'attention se tourne désormais vers la rencontre décisive entre Donald Trump et Xi Jinping prévue en fin de semaine, les investisseurs guettant le moindre signe indiquant que les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales pourraient empêcher une nouvelle détérioration de leurs relations.

Xi Jinping arrive à Washington mercredi pour la première fois depuis plus d'une décennie, dans un climat d'optimisme croissant quant à la prolongation de la trêve commerciale entre les deux pays et à une éventuelle coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle.

William Bratton, responsable de la recherche sur les actions au comptant pour la région Asie-Pacifique chez BNP Paribas, s'attend à ce que cette visite d'État soit similaire à celle effectuée par Trump en Chine en mai.

« Beaucoup d'images et de discours positifs, mais pas grand-chose qui puisse modifier de manière significative les trajectoires sous-jacentes. En réalité, nous sommes davantage préoccupés par ce qui se passera après la visite d'État que par ce qui se passera pendant celle-ci », a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés à 100,65 dollars le baril après avoir chuté de plus de 3 % lors de la séance précédente, passant brièvement sous le seuil clé des 100 dollars.

Le président Trump a déclaré qu'il serait disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian, qui devrait se rendre à New York cette semaine pour l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui a contribué à améliorer le sentiment des marchés et à faire baisser les rendements obligataires.

« La baisse du prix du pétrole est un facteur important », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global. « Le pétrole est le principal moteur et les investisseurs se ruent à nouveau sur l'IA, comme cela a été le cas cette année. »

DES HAUSSES DE TAUX EN PERSPECTIVE

Les investisseurs doivent également composer avec une nouvelle vague de hausses de taux et des signaux « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) émanant des principales banques centrales, ce qui renforce les anticipations d'un nouveau resserrement plus tard dans l'année. Ce revirement a soutenu le dollar et accentué la pression sur le yen.

Le cours du yen JPY= s'établissait à 157,47 pour un dollaraméricain , oscillant près de son plus bas niveau depuis trois semaines après avoir perdu les gains enregistrés en début de mois, qui reposaient sur des paris quant à un rythme plus soutenu des hausses de taux de la Banque du Japon.

La Banque du Japon a relevé ses taux la semaine dernière à leur plus haut niveau depuis 31 ans, mais deux voix dissidentes et l'absence d'orientations explicitement « hawkish » ont déçu les investisseurs, laissant le yen vulnérable et attisant les craintes d'une intervention.

« L'intervention sur le marché des changes reste un outil peu efficace pour soutenir les devises, et sans une réponse monétaire forte, il sera difficile pour les autorités japonaises d'endiguer la chute du yen », a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury.

La Réserve fédérale, en revanche, a relevé ses taux la semaine dernière et a averti que sa lutte contre l'inflation n'était pas terminée, laissant la porte ouverte à de nouveaux resserrements.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s'établissait à 100,4, soit juste en dessous de son plus haut niveau depuis sept semaines. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 56 % d'une hausse des taux en octobre, contre 43,5 % une semaine plus tôt, selon l'outil CME FedWatch.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur l'après-midi en Asie)

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 544,59 Pts Six - Forex 1 +0,11%
EUR/USD SPOT
1,1442 USD Six - Forex 1 -0,21%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
749,3317 USD NASDAQ +1,09%
Nikkei 225
65 018,95 Pts Six - Forex 1 +1,38%
Or
4 335,90 USD Six - Forex 1 -0,18%
Pétrole Brent
99,72 USD Ice Europ -0,30%
Pétrole WTI
91,05 USD Ice Europ -4,52%
TAIEX
47 800,17 Pts Six - Forex 1 +0,17%
USD/JPY SPOT
157,3495 Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, lors d'un rassemblement devant le ministère de l'Economie et des Finances, à Paris, pour la défense du service public et des fonctionnaires, le 8 septembre 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Manifestation de la CGT devant le siège de Sodexo contre les suppressions de postes
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:36 

    Une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés mardi devant le siège de Sodexo, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, pour protester contre le projet de suppression de près de 1.100 postes en France annoncé fin août par le géant de la restauration ... Lire la suite

  • Manifestation pour la défense du droit à l'avortement, à Paris, le 28 septembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Le nombre d'IVG a continué de progresser en 2025
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:33 

    Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG), en hausse continue depuis 2022 après un recul observé pendant le Covid, a poursuivi sa progression en 2025, selon une étude publiée mardi. Au total, 259.416 IVG ont été enregistrées en France l'an passé, ... Lire la suite

  • Des partisans des autorités houthies défilent lors d'un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis accusent l'Arabie saoudite d'avoir mené de nouvelles frappes meurtrières au Yémen
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:20 

    Les Houthis du Yémen ont accusé mardi Ryad d'avoir mené des frappes meurtrières contre un port de la mer Rouge, plusieurs jours après l'offensive qui leur a permis de consolider leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, stratégique pour les flux énergétiques ... Lire la suite

  • Marine Le Pen (g) et Jordan Bardella, à Nice, le 14 juillet 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    En politique étrangère, le RN en panne de rupture
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:18 

    A l'approche de la présidentielle, Marine Le Pen se fait fort de présenter un "programme de rupture" avec son prédécesseur. Mais de l'Ukraine à l'Europe, jusqu'aux Etats-Unis, le Rassemblement national rentre un peu dans le rang, à quelques mois de la fin du décennat ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,22 +0,20%
HAFFNER ENERGY
0,637 +20,64%
CAC 40
8 154,91 +0,20%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,05 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank