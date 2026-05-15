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La reprise du secteur américain des puces électroniques marque le pas alors que les marchés dans leur ensemble reculent
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Les fabricants américains de puces électroniques reculent après avoir récemment atteint des sommets historiques, alors que les craintes inflationnistes se répercutent sur l'ensemble des marchés .N

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX recule de 3,1%, après avoir atteint un plus haut historique jeudi

** Les valeurs les plus performantes ces derniers jours: Intel INTC.O en baisse de 6%, les actions d'Arm cotées aux États-Unis ARM.O de 7,3%, Micron Technology MU.O de 5,2%, Nvidia NVDA.O de 3,7% et Advanced Micro Devices AMD.O de 3,8%

** Le SOX a bondi d'environ 65% cette année, soutenu par des prévisions de bénéfices optimistes alors que la demande en infrastructures d'IA est en plein essor

** Cependant, les gains spectaculaires enregistrés par certaines de ces actions ont suscité des inquiétudes quant à leur valorisation

** Les actions prêtées aux vendeurs à découvert parmi les titres des semi-conducteurs américains ont grimpé de 34,5% cette année jusqu'au 12 mai, pour atteindre 728 millions d'actions – le niveau le plus élevé en deux ans, selon les données du cabinet d'études DataLend

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430,8000 USD NASDAQ -4,20%
ARM HOLDING ADR
211,6900 USD NASDAQ -7,36%
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108,1278 USD NASDAQ -6,73%
MICRON TECHNOLOGY
730,6200 USD NASDAQ -5,85%
NVIDIA
227,4204 USD NASDAQ -3,53%
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