La reprise du secteur américain des puces électroniques marque le pas alors que les marchés dans leur ensemble reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Les fabricants américains de puces électroniques reculent après avoir récemment atteint des sommets historiques, alors que les craintes inflationnistes se répercutent sur l'ensemble des marchés .N

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX recule de 3,1%, après avoir atteint un plus haut historique jeudi

** Les valeurs les plus performantes ces derniers jours: Intel INTC.O en baisse de 6%, les actions d'Arm cotées aux États-Unis ARM.O de 7,3%, Micron Technology MU.O de 5,2%, Nvidia NVDA.O de 3,7% et Advanced Micro Devices AMD.O de 3,8%

** Le SOX a bondi d'environ 65% cette année, soutenu par des prévisions de bénéfices optimistes alors que la demande en infrastructures d'IA est en plein essor

** Cependant, les gains spectaculaires enregistrés par certaines de ces actions ont suscité des inquiétudes quant à leur valorisation

** Les actions prêtées aux vendeurs à découvert parmi les titres des semi-conducteurs américains ont grimpé de 34,5% cette année jusqu'au 12 mai, pour atteindre 728 millions d'actions – le niveau le plus élevé en deux ans, selon les données du cabinet d'études DataLend