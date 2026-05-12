La reprise du marché de l'IA marque une pause alors que le cessez-le-feu au Moyen-Orient est « sous perfusion »

* Les actions sud-coréennes reculent après que le KOSPI a frôlé la barre des 8 000 points

* Le yen recule alors que Bessent est en visite à Tokyo

* L'IPC américain dans le viseur alors que le prix du pétrole reste élevé

par Tom Westbrook et Jihoon Lee

Le pétrole a légèrement progressé et le dollar s'est apprécié mardi, alors que s'estompaient les espoirs d'un accord pour permettre aux navires de transiter par le détroit d'Ormuz, tandis que la forte hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs s'est ralentie et que les traders attendaient les chiffres de l'inflation américaine. Le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu conclu il y a un mois avec l'Iran était « sous perfusion » après que la réponse de Téhéran auplan américain visant à mettre fin à la guerre a clairement montré que les parties étaient très éloignées l'une de l'autre. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,6 % pour s'établirà environ 105 dollars le baril. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,2 %, ceux sur le FTSE FFIc1 ont chuté de 0,5 % et les contrats à terme européens ont glissé de 0,6 %. O/R

Même l'indice KOSPI .KS11 de Séoul, jusqu'alors presque imparable,a perdu de son éclat: ila reculé à l'approche des 8 000 points et a chuté d'environ 3,5 %, entraînant dans son sillage les autres marchés régionaux. .KS

« Si le chiffre de 8 000 en soi n'a guère d'importance, il représente tout de même une hausse de 60 % par rapport aux 5 000 points enregistrés fin mars, ce qui est inhabituel », a déclaré Huh Jae-hwan, analyste chez Eugene Investment Securities.

Cette remontée spectaculaire a entraîné une telle augmentation des transactions boursières en Corée du Sud qu'elle a permis à la société de courtage Mirae Asset Securities

006800.KS de presque quadrupler ses bénéfices au premier trimestre grâce à une hausse record des commissions.

Ailleurs, l'indiceMSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,6 %, tandis que le Nikkei de Tokyo .N225 a connu une journée mouvementée, mais a tout de même progressé d'environ 0,6 %. Les marchés suivent de près la visite de Trump en Chine , qui débute mercredi, avec des attentes modestes quant à d'éventuels progrès sur le dossier iranien ou sur le front commercial.

« Les investisseurs ne doivent pas s'attendre à des accords de grande envergure. Une "victoire" signifierait l'absence de nouveaux droits de douane ou de contrôles à l'exportation, et peut-être de petits accords symboliques, tels que des achats de produits agricoles, des commandes d'avions ou des signaux concernant les terres rares », a déclaré Daniel Casali, stratège en chef des investissements chez Evelyn Partners.

« Cela peut sembler mineur, mais la stabilité marginale a son importance. » Wall Street a fait preuve de résilience face à la hausse des prix du pétrole, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ayant atteint lundi de nouveaux records de clôture, les derniers d'une série. .N

HAUSSE DE L'INFLATION ATTENDUE EN AVRIL AUX ÉTATS-UNIS

Les données sur l'inflation aux États-Unis seront publiées mardi, l'indice des prix à la consommation devant afficher une hausse de 3,7 % en glissement annuel , après une augmentation de 3,3 % le mois précédent.

Toute suggestion selon laquelle la Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux cette année – plutôt que de les baisser comme les investisseurs s'y attendaient avant la guerre – pourrait perturber les marchés. Les rendements obligataires mondiauxont grimpé, entraînés par une vague de ventes de gilts après que lediscours du Premier ministre Keir Starmer lundi n'a guère contribué à dissiper les doutes des investisseurs quant à sa survie politique, suite à la lourde défaite du Parti travailliste aux élections locales. Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans

JP10YT=RR a atteint son plus haut niveau en 29 ans, à 2,54 %, le compte-rendu dela réunion de la Banque du Japon du mois dernier, à ton haussier, laissant la porte ouverte à une hausse des taux en juin.

Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR sont restés stables à 4,42 %. Sur le marché des changes, le dollar a pris l'avantage, ce quia maintenu la pression sur les devises des marchés émergents asiatiques, la roupie indonésienne IDR= et la roupie indienne INR= atteignant des plus bas historiques.

Le dollar s'est apprécié à 157,62 yens JPY= . Après avoir rencontré la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, à Tokyo, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent,a déclaré sur X que la coordination avec le Japon était « constante et solide » pour lutter contre les fluctuations monétaires indésirables et excessivement volatiles. L'euro EUR= a reculé de 0,2 % à 1,1762 dollar et le dollar australien AUD= a chuté de 0,25 % à 0,7232 dollar. Le gouvernement australien devrait annoncer mardi un déficit budgétaire plus faible que prévu.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours en Asie cet après-midi)