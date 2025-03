Si les perspectives économiques en Allemagne s'améliorent depuis un certain temps alors que l'annonce récente de la réforme marque un tournant pour l'industrie allemande, la prudence est de mise.

(AOF) - "Le chiffre final de l'inflation allemande s'est révélé légèrement inférieur aux attentes, à 2,6 %. Cela devrait également contribuer à faire baisser le chiffre agrégé de l'inflation de la zone euro lundi", soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Il estime que la reprise de la désinflation, associée à un ralentissement de la composante services, donne plus de marge de manœuvre à la BCE pour faire preuve de prudence après les plans de relances budgétaires de l'Europe et de l'Allemagne.

"La reprise de la désinflation donne plus de marge de manœuvre à la BCE" (ABN Amro IS)

