La répression américaine en matière d'immigration touche le Kansas et perturbe la transformation de la viande bovine

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(Ajoute les commentaires du ministère américain de la Sécurité intérieure aux paragraphes 7 et 8)

* Les employés des abattoirs restent chez eux par crainte de l'ICE, affirment des responsables associatifs

* Les associations d'éleveurs affirment que cette vague de contrôles retarde l'expédition de milliers de têtes de bétail

* Selon l'USDA, les abattages de bovins aux États-Unis ont chuté de 16 % jeudi par rapport à la semaine précédente

par Tom Polansek

Les agents de l’ des services de l’immigration américains se sont déployés cette semaine dans le sud-ouest du Kansas , où se concentrent de nombreux parcs d’engraissement et abattoirs, dans le cadre d’une opération qui a eu des répercussions immédiates sur le secteur de la viande bovine, ont déclaré des responsables associatifs et des élus locaux.

La crainte d’une arrestation a empêché une grande partie de la main-d’œuvre, majoritairement immigrée, de se rendre au travail, contraignant les usines de transformation de viande bovine à ralentir leur activité et entraînant un engorgement des stocks de bétail, selon deux responsables associatifs et trois groupes représentant les éleveurs.

« Ça a été le chaos », a déclaré Kathleen Alonso, une bénévole de Liberal, au Kansas. « De toute évidence, ils contrôlaient les personnes à la peau mate. Ils ne contrôlaient aucune autre origine ethnique. »

Alors que les préoccupations liées au pouvoir d’achat pèsent sur les chances du Parti républicain de conserver le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis, le président Donald Trump a mis en place des mesures visant à maîtriser le coût de la viande bovine.

La répression en matière d’immigration pourrait être le dernier facteur à aller à contre-courant, poussant les prix du bœuf, déjà à des niveaux records, à grimper encore davantage, selon des responsables du secteur et des syndicats. Les contrats à terme sur le bétail ont connu des fluctuations importantes cette semaine, les traders évaluant l’offre limitée aux États-Unis face aux perturbations de la transformation causées par la répression.

Des habitants de la région ont déclaré penser que des dizaines de personnes avaient été placées en détention, bien que le nombre exact n’ait pas pu être établi immédiatement.

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a publié sur X les photos de cinq personnes qu’il a décrites comme « parmi les pires » arrêtées par les agents de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) au Kansas. Il a qualifié chacune d’entre elles de « criminel étranger en situation irrégulière », bien que Reuters n’ait pas pu déterminer immédiatement leur statut migratoire ni leur casier judiciaire.

« Les forces de l’ordre de l’ICE ont mené des opérations ciblant des criminels odieux, notamment des meurtriers, des violeurs et des trafiquants de drogue, ainsi que des étrangers en situation irrégulière faisant l’objet d’une décision définitive d’expulsion », a déclaré M. Mullin. Il a ajouté que l’ICE ne menait pas d’opérations sur les lieux de travail au Kansas.

Cette semaine, des agents de l’ICE ont interpellé des automobilistes pour leur poser des questions sur leur statut de citoyenneté aux abords de Dodge City, Liberal et Garden City, au Kansas, de petites communes où la population est majoritairement latino-américaine, selon les organisateurs et les responsables locaux. Les agents ont patrouillé et se sont garés à proximité d’usines de transformation de viande et d’une grande exploitation laitière, ont-ils précisé.

Ces activités auraient entraîné des perturbations de la main-d’œuvre dans les usines de transformation, les parcs d’engraissement, les exploitations laitières et les entreprises céréalières, ainsi que des retards dans l’expédition de milliers de têtes de bétail, ont indiqué dans un communiqué la Kansas Livestock Association, l’Oklahoma Cattlemen’s Association et la Texas Cattle Feeders Association.

« Ces opérations de l’ICE ont un effet dissuasif considérable sur les travailleurs légaux, en situation régulière et qualifiés qui assurent l’approvisionnement en viande bovine et maintiennent le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement en bétail », ont déclaré ces associations. « Ce type de perturbations entraînera une hausse des prix de la viande bovine pour les consommateurs. »

LES PRIX DU BŒUF ONT GRIMPÉ EN FLÈCHE

Les prix du bœuf aux États-Unis ont atteint des niveaux records cette année après qu’une sécheresse persistante a contraint les éleveurs à réduire leurs troupeaux à leur plus bas niveau depuis 75 ans et que Washington a suspendu les importations de bovins en provenance du Mexique . Trump a eu du mal à faire baisser les prix malgré une série de mesures et d’autres déclarations, notamment l’augmentation des importations de bœuf à faible taux de droits de douane et le lancement d’une enquête sur les transformateurs de viande.

Les transformateurs de viande ont abattu environ 90.000 bovins jeudi, soit une baisse de 16 % par rapport à la semaine précédente, et 87.000 bovins vendredi, soit une baisse de 14 % par rapport à la semaine dernière, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture.

Le Kansas occupe la deuxième place au niveau national en matière de transformation commerciale des bovins, derrière le Nebraska , selon l’agence.

« Une grande partie du lait et du bœuf provient de cette région grâce à de nombreux immigrés qui travaillent très dur pour effectuer des tâches que peu de gens acceptent de faire », a déclaré Mme Alonso. « Nous sommes le cœur de ce pays, et celui-ci est en train d’être terrorisé; il faut que cela cesse. »

Deux des quatre grands transformateurs de viande bovine du pays, National Beef Packing Company et Cargill, possèdent des usines à Dodge City. National Beef dispose également d’une usine à Liberal.

Mercredi, les agents de l’immigration ont concentré leurs opérations dans les environs des usines, a déclaré Alejandro Rangel-Lopez, responsable principal des programmes latino-américains et ruraux au sein de Loud Light, une association de défense du droit de vote au Kansas.

« Ils ont vraiment tout mis en œuvre pour pénétrer dans les locaux de National Beef, tant à Liberal qu’à Dodge City », a déclaré M. Rangel-Lopez, qui réside à Dodge City. « Ils se trouvaient sur le parking et tentaient d’interpeller des personnes. »

National Beef a déclaré s’engager à soutenir ses employés et à respecter la loi.

« Nous apportons toute la coopération requise par la loi et nous nous efforçons de mener ce processus avec le Département de la Sécurité intérieure de manière ordonnée », a déclaré le porte-parole Toby Cook. Il a refusé de répondre à des questions spécifiques concernant l’intervention de l’ICE.

Peu d’employés se sont présentés jeudi à l’usine National Beef de Liberal, car les agents de l’ICE ciblaient toutes les personnes de couleur, a déclaré Janeth Vazquez, adjointe au maire de la ville.

Les agents de l’ICE ont également encerclé une école primaire fréquentée par des élèves dont les parents sont sans papiers, et de nombreux enfants ne se sont pas présentés en classe, a-t-elle ajouté.

« Notre communauté est devenue une ville fantôme », a déclaré Mme Vazquez. « Les commerces sont fermés car les gens ont peur de sortir de chez eux. »