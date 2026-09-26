Avant sa messe géante à Paris, le pape plaide pour "vivre ensemble dans la dignité"

Discours du pape Léon XIV à la Maison Bakhita à Paris le 26 septembre 2026 ( POOL / Alberto PIZZOLI )

Quelque 600.000 fidèles sont attendus samedi à Paris sous haute sécurité pour la messe géante présidée par le pape Léon XIV, qui a plaidé pour "vivre ensemble dans la dignité et la paix" en rencontrant des personnes migrantes au début de sa deuxième journée de visite en France.

"L'histoire de l'Église et de l'humanité (...) n'est pas écrite par ceux qui donnent l’impression de vaincre en s'imposant et en occupant l'espace, mais par ceux qui +font de la place+, instaurent des processus de paix, suscitent la confiance et encouragent la vie", a déclaré le souverain pontife, dont le discours a été diffusé par Vatican News, lors de sa visite à la Maison Bakhita, une association diocésaine de soutien aux migrants.

Lui-même petit-fils d'immigrés, Léon XIV a été reçu par cette association qui porte le nom d'une esclave soudanaise devenue religieuse puis canonisée. "Une maison qui témoigne à toute la ville qu’il est possible de se rencontrer et de vivre ensemble dans la dignité et la paix", a-t-il déclaré, après avoir entendu des témoignages d'exilés afghan et nigérian dans cette association située dans un quartier populaire du nord de la capitale.

Depuis son élection comme pape en mai 2025, Robert Francis Prevost a régulièrement appelé à défendre la dignité des personnes exilées et des réfugiés, n'hésitant pas à critiquer la politique migratoire du président américain Donald Trump.

Chants dans le métro

Vendredi, au premier jour de visite prévue jusqu'à lundi en France, Léon XIV a pu mesurer la ferveur de 300.000 personnes, selon le Vatican, qui l'ont acclamé à son passage en papamobile dans le centre de la capitale, puis lors d'une veillée avec 80.000 jeunes au Stade de France, à Saint-Denis, au nord de Paris, dans une ambiance survoltée.

Carte montrant les étapes prévues du voyage du pape Léon XIV dans la capitale française les 25 et 26 septembre 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

Pour la première visite d'un pape à Paris depuis Benoît XVI en 2008, de nouvelles foules sont attendues samedi pour la messe solennelle que Léon XIV présidera sur la place de la Concorde et les Champs Elysées (15H00, heure de Paris).

Samedi matin, dans le métro, les premiers fidèles se dirigeaient vers les Champs-Elysées, drapeaux du Vatican à la main, et certains entonnaient des chants religieux dans la rame, a constaté une journaliste de l'AFP.

Devant l'afflux de fidèles attendus, les organisateurs ont décidé d'élargir le périmètre des spectateurs à la place de l'Etoile et jusqu'à l'avenue de la Grande Armée, sur plus de deux kilomètres.

Une dizaine de stations de métro seront fermées pour la célébration, à laquelle assisteront de nombreuses figures politiques et candidats à la présidentielle du printemps 2027, dont Marine Le Pen, Gabriel Attal ou Edouard Philippe - mais pas le chef de l'Etat Emmanuel Macron.

Le pape Léon XIV salue la foule alors qu'il quitte les lieux à l'issue d'une veillée de prière avec des jeunes au Stade de France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 25 septembre 2026, dans le cadre de sa visite de quatre jours en France ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"On retrouve une ferveur qu'on avait connue il y a maintenant plus de 40 ans avec Jean-Paul II", a commenté sur RMC François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux.

"Immense parenthèse"

Ces jours que le pape "nous fait vivre en France, c’est comme une immense parenthèse par rapport à toutes les crises que l’on vit", s'est réjoui Monseigneur Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris.

"Cette parenthèse qui est là, elle est nécessaire à notre pays. Le pape vient au-delà des questions de politique interne ou intérieure. Il vient pour nous donner de la paix, de la profondeur, de la sérénité et de la joie", a-t-il ajouté.

Le pape Léon XIV salue la foule en quittant le Stade de France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 25 septembre 2026, à l'issue d'une veillée de prière avec des jeunes, dans le cadre de sa visite de quatre jours en France ( AFP / LOU BENOIST )

Samedi matin, Léon XIV se rend également à l'Institut catholique de Paris pour rencontrer des nouveaux et futurs baptisés, un phénomène en hausse depuis cinq ans en France, et sur lequel l'Eglise catholique mise pour essayer de contrer la chute de la pratique religieuse et des vocations.

En fin d'après-midi, le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'envolera pour le sanctuaire de Lourdes, dans le sud du pays, deuxième étape, avant Metz lundi, de cette visite qui mobilise 17.000 bénévoles, 15.000 policiers et gendarmes pour un budget titanesque de 27 millions d'euros.

A Lourdes, qui accueille trois millions de visiteurs chaque année, il présidera dans la soirée une prière devant la grotte de Massabielle, où se seraient produites les 18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous en 1858.

Vendredi, le souverain pontife avait enchaîné un accueil officiel à l'Elysée, où Léon XIV a évoqué sans détour laïcité, dangers de l'intelligence artificielle et fin de vie, puis présidé des vêpres à Notre-Dame de Paris avant d'être accueilli en rock star au Stade de France.