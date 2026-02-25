 Aller au contenu principal
La rémunération totale de M. Botin de Santander a augmenté de 34,6 % en 2025 pour atteindre 18,54 millions d'euros
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 19:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la rémunération de Mme Botin aux paragraphes 4 et 5)

La présidente exécutive de Santander SAN.MC , Ana Botin, a reçu 18,54 millions d'euros (21,88 millions de dollars) en 2025, soit une augmentation de 34,6 % par rapport aux 13,77 millions d'euros en 2024, a indiqué le banque dans son rapport annuel mercredi.

L'augmentation de la rémunération de M. Botin intervient après que le plus grand banque de la zone euro en termes de valeur de marché a déclaré un bénéfice net record de 14,1 milliards d'euros en 2025.

Mercredi, elle a relevé son objectif de bénéfices pour 2028 à plus de 20 milliards d'euros .

La rémunération de Mme Botin comprend 8,311 millions d'euros d'actions ou d'instruments financiers, dont près de la moitié provient d'une hausse de 126 % de l'action de la banque l'année dernière.

Sa rémunération comprend également un bonus en espèces de 4,264 millions d'euros, 2,533 millions d'euros d'autres rémunérations, ainsi que 3,435 millions d'euros liés à son salaire.

(1 $ = 0,8473 euros)

