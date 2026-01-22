 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La rémunération de Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, atteindra 43 millions de dollars en 2025
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré jeudi que la rémunération de Jamie Dimon, son directeur général de longue date, a augmenté d'environ 10 % en 2025 pour atteindre 43 millions de dollars.

Sa rémunération comprend un salaire de base de 1,5 million de dollars et 41,5 millions de dollars d'incitations.

Le dirigeant de la plus grande banque américaine a reçu une rémunération de 36 millions de dollars pour 2023 et de 34,5 millions de dollars pour 2021 et 2022, dans un contexte d'incertitude économique, de tensions géopolitiques et d'effets persistants de la pandémie de COVID-19.

Pour 2024, sa rémunération s'élève à 39 millions de dollars, au même niveau que le directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
954,600 USD NYSE +0,09%
JPMORGAN CHASE
303,630 USD NYSE +0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank