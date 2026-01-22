La rémunération de Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, atteindra 43 millions de dollars en 2025

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré jeudi que la rémunération de Jamie Dimon, son directeur général de longue date, a augmenté d'environ 10 % en 2025 pour atteindre 43 millions de dollars.

Sa rémunération comprend un salaire de base de 1,5 million de dollars et 41,5 millions de dollars d'incitations.

Le dirigeant de la plus grande banque américaine a reçu une rémunération de 36 millions de dollars pour 2023 et de 34,5 millions de dollars pour 2021 et 2022, dans un contexte d'incertitude économique, de tensions géopolitiques et d'effets persistants de la pandémie de COVID-19.

Pour 2024, sa rémunération s'élève à 39 millions de dollars, au même niveau que le directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon.