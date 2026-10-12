La remontée des cours du pétrole pèse sur le S&P et le Nasdaq ; Microsoft et Salesforce soutiennent le Dow Jones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,46 %, le S&P en baisse de 0,05 %, le Nasdaq en baisse de 0,33 %

* Salesforce progresse après que BofA Global Research s'est montré optimiste

* Chipotle recule après l'annonce par Starbucks de ne pas vouloir racheter l'entreprise

* Microsoft retrouve son statut d'entreprise valorisée à 4 000 milliards de dollars après un an

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Ragini Mathur et Purvi Agarwal

Les indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés lundi, les géants de la technologie étant sous pression alors que les cours du pétrole atteignaient leur plus haut niveau depuis environ deux semaines, dans l'attente des résultats des grandes banques et des données sur l'inflation attendus plus tard dans la semaine, qui pourraientinfluencer l'orientation de la politique monétaire de la Fed.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient à plus de 106 dollars le baril après les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Riyad ce week-end.

O/R

Cette hausse a toutefois été contenue après que le président Donald Trump a déclaré que l’Ukraine et la Russie avaient convenu de mettre fin aux attaques contre leurs installations énergétiques respectives, à la suite d’un accord américain avec Moscou portant sur la fourniture de diesel. Les détails de cet accord n’étaient pas clairs et le projet se heurte à une opposition à Washington.

Le secteur des services de communication du S&P 500

.SPLRCL a progressé de 1,5 % lundi, Meta META.O gagnant 3,9 %, tandis que le secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 1,4 %.

Ces hausses ont été contrebalancées par un recul de 1 % des grands noms de la technologie sur l’indice de référence

.SPLRCT . Les valeurs des semi-conducteurs ont été les plus touchées par les ventes, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX plongeant de 2,7 % pour atteindre son plus bas niveau depuis trois semaines.

Microsoft MSFT.O a progressé de 1,4 %, portant sa capitalisation boursière au-dessus des 4 000 milliards de dollars pour la première fois depuis un an, après avoir annoncé son intention de procéder à un déploiement à grande échelle de ses propres puces d’IA. Salesforce CRM.N a gagné 2,4 % après que BofA Global Research a relevé à deux reprises la recommandation sur le titre, la faisant passer de « sous-performance » à « achat ».

Ces deux titres ont contribué à propulser le Dow Jones à son plus haut niveau depuis près de trois semaines.

À 11 h 28 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 236,45 points, soit 0,46 %, à 51 891,40, le S&P 500 .SPX reculait de 4,04 points, soit 0,05 %, à 7 807,50, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 90,40 points, soit 0,33 %, à 27 275,77.

Les résultats des entreprises occupent désormais le devant de la scène, les grandes banques américaines, notamment Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et JPMorgan Chase JPM.N , devant ouvrir le bal mardi.

Selon les données de LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de 30,6 % au troisième trimestre.

« Cette résilience des bénéfices explique en partie pourquoi les actions sont restées si solides », a déclaré Bret Kenwell, analyste en investissements américains chez eToro.

« La croissance a été suffisamment forte pour contenir les valorisations et permettre aux investisseurs de faire abstraction de la hausse des rendements, des taux d’intérêt et de l’inflation. Un nouveau trimestre solide pourrait renforcer le scénario haussier jusqu’à la fin de l’année, tandis qu’une déception pourrait déclencher un recul plus généralisé. »

Les rendements des bons du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis 24 ans au début du mois, les prix élevés de l’énergie ayant attisé les craintes inflationnistes, ce qui pourrait inciter les décideurs politiques à maintenir une politique monétaire restrictive. Le marché des bons du Trésor américain sera fermé lundi à l’occasion du Columbus Day.

Les données récentes , qui font état d’une hausse de l’inflation inférieure aux prévisions et d’une croissance de l’emploi plus faible que prévu ,ont mis un frein aux anticipations de hausses imminentes des taux d’intérêt, ce qui se traduit par une attention accrue portée aux données sur l’inflation des prix à la consommation et à la production aux États-Unis, ainsi qu’aux chiffres des ventes au détail attendus plus tard dans la semaine.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés n’accordent qu’une probabilité de 19 % à une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine ce mois-ci.

Les commentaires de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, seront analysés dans le courant de la journée.

Côté actions, le titre Chipotle Mexican Grill CMG.N a reculé de 4,6 % après que Starbucks SBUX.O a annoncé qu’il ne racheterait pas la chaîne de burritos.

Le titre eBay EBAY.O a progressé de 5,8 % après que Morgan Stanley a ajouté le titre à sa liste de valeurs favorites.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,03 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu'au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,47 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 38 nouveaux plus hauts et 231 nouveaux plus bas.