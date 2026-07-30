La remontée de Microsoft fait grimper les actions, le rendement des bons du Trésor à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 19 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Microsoft bondit de 14 % après avoir dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de croissance du cloud

* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans atteint 5,2444 %, son plus haut niveau depuis mi-2007

* Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 64 % la probabilité d'une hausse des taux en septembre

(Mis à jour dans la matinée à New York) par Karen Brettell

Les actions américaines ont progressé jeudi, les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ayant apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives des entreprises en matière d’IA, tandis que les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans après que la Réserve fédérale a laissé ses taux d’intérêt inchangés mercredi, attisant les craintes d’une inflation à long terme. Microsoft MSFT.O a progressé de 14 % après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de croissance du cloud pour le trimestre en cours supérieures aux attentes, publié des perspectives d’investissements inférieures aux estimations de Wall Street, et déclaré qu’elle prévoyait de continuer à générer des flux de trésorerie tout au long de l’exercice 2027 qui vient de débuter.

Les investisseurs ont été déstabilisés par la hausse des coûts liés à l’IA chez les grandes entreprises technologiques, alors même que celles-ci affichent de solides résultats. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étant également sous pression, les investisseurs remettant en question leurs valorisations élevées.

« Nous ne pensons pas que l’histoire de l’IA soit terminée, loin de là, mais il est clair qu’il y aura des soubresauts en cours de route », a déclaré Sanjiv Tumkur, responsable de la recherche actions chez Rathbones.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,68 % à 51 945,26 points, le S&P 500 .SPX a gagné 1,29 % à 7 410,61 points et le Nasdaq Composite .IXIC a clôturé en hausse de 2,43 % à 25 037,38 points. L'indice MSCI All Country World Price.MIWD00000PUS a progressé de 1,30 %, à 1 105,11, après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis le 11 juin. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a reculé de 1,23 %, clôturant ainsi sa troisième journée consécutive dans le rouge .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,88 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 0,89 %.

LES RENDEMENTS À TRENTE ANS À LEUR PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 2007

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont prolongé leur forte hausse de mercredi après que la décision de la Fed de maintenir ses taux d’intérêt inchangés a ravivé les craintes que l’inflation — déjà bien supérieure à l’objectif de la Fed — ne continue de grimper. La décision de maintenir la politique monétaire inchangée a suscité des dissidences de la part de trois des douze membres du FOMC, qui auraient souhaité une hausse d’un quart de point de pourcentage. La préférence du président de la Fed, Kevin Warsh, pour des indications prospectives plus discrètes a rendu les opérateurs encore plus incertains quant à la prochaine décision de la Fed.

M. Warsh a noté que les rendements obligataires avaient sensiblement augmenté depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, ce qui reflète le fait que les investisseurs anticipent de futures hausses de taux. Il s’est félicité de cette évolution, tout en ajoutant que cela ne signifiait pas pour autant que la banque centrale devait la confirmer par ses propres mesures.

« La réticence de M. Warsh à fournir des indications prospectives nuit quelque peu à la crédibilité de la Fed », a déclaré Oscar Munoz, responsable de l’économie américaine chez TD Securities. « Il laisse entendre que le marché fait en quelque sorte le travail à la place de la Fed, mais à un moment donné, il faudra bien donner suite. »

Une récente remontée des cours du pétrole a fait grimper les rendements avant la réunion de la Fed, alors que les combats reprenaient dans le conflit avec l’Iran. Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 64 % d’une hausse lors de la réunion de la Fed en septembre. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , sensibles aux taux d’intérêt, a reculé de 1,28 point de base à 4,223 %, tandis que le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a progressé de 4,51 points de base à 4,667 %.

Les rendements à trente ans ont finalement progressé de 6,94 points de base à 5,2124 % et ont atteint 5,2444 %, leur plus haut niveau depuis mi-2007.

Les données publiées jeudi ont montré que l’inflation américaine avait ralenti en juin , l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles ayant progressé de 3,7 % sur les douze mois clos en juin, après une hausse non révisée de 4,1 % en mai — la plus forte augmentation depuis avril 2023. Par ailleurs, la croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre dans un contexte d’aggravation du déficit commercial, même si l’accélération des dépenses de consommation et la vigueur des investissements des entreprises dans les infrastructures d’IA ont mis en évidence une solidité sous-jacente.

Les cours du pétrole ont baissé jeudi , les investisseurs évaluant les négociations entre Oman et l’Iran concernant le détroit d’Ormuz, alors même que Washington et Téhéran échangeaient à nouveau des frappes contre leurs cibles militaires respectives.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,77 % à 100,01, tandis que l'euro

EUR= s'est apprécié de 0,5 % à 1,1521 dollar.

La livre sterling GBP= s’est raffermie de 0,49 % à 1,3432 $. La Banque d’Angleterre a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, comme prévu, mais un troisième membre du comité de politique monétaire s’est prononcé en faveur d’une hausse des taux , invoquant la reprise du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Le yen japonais s’est fortement apprécié, alimentant les spéculations sur une éventuelle intervention des autorités japonaises pour soutenir la devise en difficulté. Il a finalement clôturé en hausse de 2,59 % face au billet vert, à 159,16 yens pour un dollar. La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés à 1 % vendredi. Après une hausse des taux en juin, une deuxième hausse consécutive serait inhabituelle.

Le cours au comptant de l’or XAU= a progressé de 0,93 % pour s’établir à 4 102,91 dollars l’once.