Football: L'UEFA brandit la menace d'un boycott de la Coupe du monde

Le logo de l'UEFA
Les pays membres de l'UEFA ont voté à l'unanimité en faveur d'un boycott de la Coupe du monde de football dans le cas où la Fifa approuverait le projet de son président, Gianni Infantino, de vendre une part de la compétition à des investisseurs privés, a annoncé jeudi l'Union des associations européennes de football.
(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Tangi Salaün)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer