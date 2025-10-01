la réforme du trafic aérien aux États-Unis, baptisée "NextGen", connaît des retards et des coûts croissants

Selon un nouveau rapport, le projet de 15 milliards de dollars de l'administration fédérale de l'aviation (FAA) visant à réorganiser le contrôle du trafic aérien a connu de nombreux retards et dépassements de coûts et est moins ambitieux que ce qui avait été envisagé il y a plus de 20 ans.

Jusqu'à la fin de l'année 2024, la FAA n'a réalisé qu'environ 16 % des bénéfices totaux attendus de l'effort NextGen qui a débuté en 2003. "La FAA a livré une NextGen retardée, dépassant son budget et moins transformatrice que prévu", a déclaré le bureau de l'inspecteur général du ministère des transports, qui a publié le rapport mercredi.

De nombreux programmes et capacités clés ont été reportés à 2030 ou au-delà, tandis que des améliorations ont été apportées sur un nombre de sites bien inférieur à ce qui était prévu à l'origine.

La FAA n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le programme Terminal Flight Data Manager, d'un montant d'un milliard de dollars, un outil d'automatisation introduisant des fiches de vol électroniques afin d'éliminer les fiches papier obsolètes et de déplacer plus efficacement les aéronefs, a pris du retard et ne sera pas mis en place dans une série d'aéroports avant 2030.

La FAA a également réduit de 45 % le nombre de déploiements dans les aéroports et a revu à la baisse les capacités prévues du programme, alors que les coûts ont augmenté de plus de 20 %.

En juillet, le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour la révision du système vieillissant de contrôle du trafic aérien aux États-Unis. Mercredi, le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a demandé au Congrès d'allouer 19 milliards de dollars supplémentaires à ce projet.

Les problèmes qui affectent le réseau de contrôle du trafic aérien de la FAA sont connus depuis des années, mais l'inquiétude du public s'est accrue cette année après une série d'accidents et de quasi-accidents très médiatisés, ainsi qu'un incident catastrophique qui a fait 67 morts en janvier lorsqu'un hélicoptère de l'armée américaine et un jet régional d'American Airlines AAL.O sont entrés en collision.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Cette pénurie persistante a retardé des vols alors même que de nombreux employés effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours.

Les coûts des heures supplémentaires des contrôleurs aériens ont augmenté de plus de 300 % depuis 2013, selon un rapport du gouvernement publié en juin. L'année dernière, les contrôleurs aériens ont effectué 2,2 millions d'heures supplémentaires, ce qui a coûté 200 millions de dollars.