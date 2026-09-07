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La réaction d'Oddo BHF au plan de Volkswagen
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 11:22
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Volkswagen recule à Francfort (-1,88%, à 79,77 euros) sous l'effet de quelques prises de bénéfices après un gain de 10,31% en deux séances. Oddo BHF réagit à l'approbation unanime par le conseil de surveillance du plan de transformation.

Le broker a retenu que lors de la conférence téléphonique, le management a confirmé que les éléments clés du plan étaient désormais sécurisés, à l'exception d'une éventuelle évolution de la structure (VW PC, Components...) qui sera discutée l'an prochain.

La direction a confirmé son objectif d'une marge opérationnelle courante comprise entre 8 et 10% en 2030, soit environ 31 milliards d'euros d'Ebit au point médian. La nouvelle structure de coûts vise un point mort à 8 millions d'unités grâce à une réduction des frais généraux de 16 à 12% du chiffre d'affaires automobiles (soit -11 milliards d'euros), à des gains achats significatifs et à une simplification des produits, plateformes et architectures, tout en visant le retour à la rentabilité de Scout, CARIAD et des batteries. Oddo BHF indique également que l'enveloppe d'investissements et de R&D est ramenée à 135 milliards d'euros sur 2027-2031, soit environ 30 milliards d'euros de moins que dans le plan précédent.

Au niveau industriel, le groupe Volkswagen a confirmé plus de 500 000 unités de surcapacité en Europe. Plusieurs sites disposent de 6 à 12 mois pour présenter des solutions permettant de combler un écart de coût de 1,5 milliard d'euros. Les 50 000 suppressions de postes supplémentaires sont prévues d'ici 2030, portant le total à 120 000 depuis 2024. Enfin, le broker rappelle que ce plan repose sur une hypothèse de stabilité des volumes et des prix en Europe ainsi que sur 2,7 millions de véhicules en Chine, deux hypothèses jugées optimistes par Oddo BHF.

Les analystes ont confirmé leur opinion neutre sur le titre Volkswagen, avec une cible de cours relevée de 80 à 90 euros.

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