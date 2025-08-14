 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La raffinerie Valero de Port Arthur, au Texas, FCCU a été fermée à la suite d'une perturbation, selon des sources
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 02:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) a été interrompue en raison d'un dysfonctionnement à la raffinerie de Valero Energy VLO.N 380 000 barils par jour (bpd) à Port Arthur, au Texas, ont déclaré mercredi des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Le FCCU, d'une capacité de 75 000 bpj, utilise un catalyseur sous haute température et pression pour convertir le gasoil en essence non finie.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,89 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
62,91 USD Ice Europ +0,30%
VALERO ENERGY
136,180 USD NYSE +2,11%
