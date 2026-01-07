 Aller au contenu principal
La raffinerie Valero Benicia produira de l'essence jusqu'en avril, selon le gouverneur de Californie, Gavin Newsom
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 03:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mardi que la raffinerie de Valero Energy

VLO.N à Benicia continuerait à produire de l'essence jusqu'en avril, puis à importer de l'essence dans le nord de la Californie après avril, une fois que la raffinerie aura été complètement mise en veilleuse.

La déclaration de Gavin Newsom fait suite à la mise à jour de Valero Energy VLO.N selon laquelle la raffinerie sera mise en veilleuse et continuera à approvisionner le marché californien par le biais des stocks existants et des importations.

Valero n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

