La raffinerie serbe détenue par la Russie dispose de suffisamment de brut pour fonctionner jusqu'en février

La compagnie pétrolière serbe NIS, détenue majoritairement par des Russes, a déclaré lundi qu'elle avait obtenu suffisamment de brut pour maintenir sa raffinerie en activité jusqu'en février, après avoir repris les importations dans le cadre d'une nouvelle dérogation aux sanctions américaines.

Dans un communiqué publié sur son site web, NIS a confirmé une déclaration de la ministre de l'Énergie Dubravka Djedovic Handanovic et a indiqué qu'elle avait redémarré les activités de sa raffinerie de Pancevo, la seule de Serbie. Les premières quantités de diesel devraient être mises sur le marché le 27 janvier.

"Compte tenu des quantités de pétrole brut importées, ainsi que du pétrole brut produit dans les champs pétrolifères nationaux, la raffinerie devrait fonctionner tout au long du mois de février", a-t-elle déclaré.

"Les travaux ultérieurs seront coordonnés avec les décisions relatives à l'activation des activités opérationnelles de la société."

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain (OFAC) a imposé des sanctions à NIS - dans laquelle les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM détiennent des participations majoritaires - en octobre, dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine.

L'OFAC a accordé à NIS un sursis de sanctions jusqu'au 23 janvier, ce qui lui permet d'importer du pétrole brut par le biais de l'oléoduc croate JANAF JANF.ZA .

Elle a jusqu'à fin mars pour négocier la cession des participations détenues par les entreprises russes et elle est en train de négocier une vente à l'entreprise hongroise MOL MOLB.BU .

Le ministre hongrois des affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que l'accord initial pour la vente soit approuvé par l'OFAC dans les prochains jours.

Gazprom et Gazprom Neft détiennent respectivement 11,3 % et 44,9 % de NIS. Le gouvernement serbe détient une participation de 29,9 %.