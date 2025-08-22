 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 990,00
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La raffinerie Phillips 66 de Roxana, dans l'Illinois, a des problèmes avec son unité de production de brut - sources
22/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie Wood River de Phillips 66 ( PSX.N ), qui produit 356 000 barils par jour dans l'Illinois, a des problèmes avec son unité de production de brut, ont indiqué des sources commerciales vendredi.

Phillips 66 a refusé de commenter les opérations de la raffinerie.

La raffinerie, située à Roxana, dans l'Illinois, produit des carburants pour le transport, notamment de l'essence, du diesel et du carburant pour l'aviation.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
PHILLIPS 66
129,950 USD NYSE +4,42%
Pétrole Brent
67,84 USD Ice Europ +0,25%
Pétrole WTI
63,80 USD Ice Europ +0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

