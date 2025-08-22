La raffinerie Phillips 66 de Roxana, dans l'Illinois, a des problèmes avec son unité de production de brut - sources

La raffinerie Wood River de Phillips 66 ( PSX.N ), qui produit 356 000 barils par jour dans l'Illinois, a des problèmes avec son unité de production de brut, ont indiqué des sources commerciales vendredi.

Phillips 66 a refusé de commenter les opérations de la raffinerie.

La raffinerie, située à Roxana, dans l'Illinois, produit des carburants pour le transport, notamment de l'essence, du diesel et du carburant pour l'aviation.