Hong Kong: l'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai connaîtra son verdict lundi

Un policier monte la garde le 28 août 2025 devant le tribunal de West Kowloon où se tient, à Hong Kong le procès pour atteinte à la sécurité nationale de l'ex-magnat des médias emprisonné Jimmy Lai ( AFP / Vernon Yuen )

Jimmy Lai, l'ancien magnat des médias prodémocratie de Hong Kong, connaîtra lundi le verdict de son procès pour atteinte à la sécurité nationale, une affaire vue par les défenseurs des droits comme emblématique de l'érosion des libertés politiques dans ce territoire chinois.

M. Lai est accusé de collusion avec l'étranger en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les vastes manifestations prodémocratie, parfois violentes, qui ont eu lieu à Hong Kong en 2019.

Disposant d'un passeport britannique, le fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd'hui interdit, est emprisonné depuis 2020. Agé de 78 ans, il est maintenu à l'isolement, selon ses enfants.

Des journalistes patientaient déjà vendredi à l'extérieur du tribunal de West Kowloon pour espérer obtenir une place à l'intérieur de la salle d'audience où le verdict sera lu lundi.

L'audience "pour verdict", prévue pour durer une heure, se tiendra devant trois juges à 10H00 locales (02H00 GMT), indique le calendrier d'audiencement du tribunal consulté par l'AFP.

Les audiences du procès de Jimmy Lai ont souvent attiré une foule de soutiens et de journalistes, poussant à l'organisation d'une retransmission dans une autre partie du tribunal, faute de place.

En plus des accusations de collusion, passibles de la prison à vie, le magnat est poursuivi pour "publications séditieuses" concernant 161 contenus, parmi lesquels des publications sur les réseaux sociaux ou encore des éditoriaux signés de son nom.

Au cours de son procès, ouvert en décembre 2023, M. Lai a plaidé non coupable et a affirmé n'avoir jamais prôné le séparatisme ou la résistance violente. Il a également nié avoir appelé à des sanctions occidentales contre la Chine et Hong Kong.

"Les valeurs fondamentales de l'Apple Daily sont en fait les valeurs fondamentales du peuple de Hong Kong (...) (y compris) l'Etat de droit, la liberté, la recherche de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de réunion", a-t-il plaidé.

- Verdict déterminant -

Alors que plusieurs pays occidentaux et organisations de défense des droits humains réclament sa libération, les autorités hongkongaises affirment que cette affaire a été "traitée uniquement sur la base de preuves et conformément à la loi".

Les enfants du magnat, réfugiés aux Etats-Unis, ont fait part la semaine dernière d'inquiétudes concernant la santé de leur père en détention.

Le gouvernement de Hong Kong a souligné que M. Lai était soumis aux mêmes conditions de détention que "les autres détenus".

Vendredi, Reporters sans frontières a exprimé son indignation face à l'annonce "au dernier moment" du verdict à venir, condamnant un procès "arbitraire et illégal", et appelant le Royaume-Uni et les Etats-Unis à faire pression sur la Chine pour le libérer.

"Ce verdict déterminera non seulement le sort de Jimmy Lai mais aussi l'avenir de la liberté de la presse" à Hong Kong, a ajouté l'organisation.