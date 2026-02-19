La raffinerie PBF de Torrance, en Californie, signale un brûlage à la torche non planifié en raison d'une panne d'électricité

(Ajout de commentaires et d'informations de fond) par Nicole Jao

La raffinerie de PBF PBF.N à Torrance, en Californie, d'une capacité de 155 000 barils par jour, a été mise à feu en raison d'une panne d'électricité, comme l'a montré un dossier déposé auprès du South Coast Air Quality Management District (district de gestion de la qualité de l'air de la côte sud) mercredi.

La raffinerie était en train de remettre en service ses unités après des travaux de maintenance planifiés lorsque l'électricité est tombée en panne, a déclaré une source au courant de l'affaire.

Les activités de maintenance des unités d'hydrotraitement de la raffinerie étaient prévues pour le premier trimestre.

PBF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.