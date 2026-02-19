 Aller au contenu principal
La raffinerie PBF de Torrance, en Californie, signale un brûlage à la torche non planifié dû à une panne d'électricité
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la première phrase et de l'attribution) par Nicole Jao

Une panne d'électricité s'est produite à la raffinerie de PBF PBF.N de 155 000 barils par jour à Torrance, en Californie, alors que les unités revenaient d'une maintenance planifiée, ce qui a déclenché un brûlage à la torche non planifié, ont déclaré deux sources au courant de l'affaire.

Les activités de maintenance des unités d'hydrotraitement de la raffinerie étaient prévues pour le premier trimestre.

La raffinerie a signalé un brûlage à la torche imprévu en raison d'une panne d'électricité, comme l'indique un document déposé auprès du South Coast Air Quality Management District (district de gestion de la qualité de l'air de la côte sud) mercredi.

PBF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

