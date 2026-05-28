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La raffinerie PBF de Torrance, en Californie, a connu un brûlage à la torche imprévu en raison d'une fuite
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions au paragraphe 3) par Nicole Jao

La raffinerie de PBF Energy

PBF.N à Torrance, en Californie, d'une capacité de 160.000 barils par jour, a connu un incident de torchage imprévu, selon une alerte communautaire diffusée lundi.

Les pompiers de Torrance sont intervenus à la raffinerie après que l'installation a connu un incident de torchage imprévu, selon une alerte précédente.

Dans une alerte de suivi distincte, les autorités ont indiqué que toutes les unités avaient quitté les lieux de l'incident à la Torrance Refining Company, tandis que la raffinerie continuait de subir cet incident de torchage imprévu et qu'aucun impact hors site n'avait été signalé.

Le torchage était dû à une fuite sur l'une des unités d'hydrotraitement, a déclaré une personne proche du dossier, ajoutant que la production avait probablement été affectée.

Les prix des carburants ont grimpé en flèche à travers le pays depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran fin février. Ledétroit d'Ormuz a été fermé, bloquant près d'un cinquième des flux mondiaux de pétrole. Les automobilistes de Californie paient désormais plus de 6 dollars le gallon d'essence, le prix le plus élevé du pays.

La raffinerie produit des carburants essentiels pour les transports, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène.

PBF n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

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