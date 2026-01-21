La raffinerie Marathon de Robinson (Illinois), d'une capacité de 255 000 bpj, fera l'objet d'une maintenance planifiée en mars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les travaux de maintenance au paragraphe 2) par Nicole Jao

Marathon MPC.N commencera en mars des activités de révision planifiées sur des unités de sa raffinerie de 255 000 barils par jour à Robinson, dans l'Illinois, a déclaré mercredi une source familière avec les opérations de l'usine.

Le projet de maintenance, qui comprend l'ajout d'une unité de traitement du brut, devrait durer environ deux mois, a précisé la source.

Marathon a refusé de commenter les opérations de raffinage.

La raffinerie transforme les pétroles bruts doux et acides en essence, distillats, liquides de gaz naturel et produits pétrochimiques, propane et fioul lourd, selon le site web de la société.