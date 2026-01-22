 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie Marathon de Galveston Bay signale un problème de fonctionnement avec le FCCU
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a indiqué jeudi qu'une unité de craquage catalytique fluide (FCCU) a connu des problèmes de fonctionnement dans sa raffinerie de Galveston Bay, au Texas, qui produit 631 000 barils par jour, selon une déclaration réglementaire.

"L'unité de craquage catalytique a été dépressurisée jusqu'à la torche afin de minimiser les émissions", ajoute le document.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
MARATHON PETRO
175,765 USD NYSE -0,97%
Pétrole Brent
64,24 USD Ice Europ -1,65%
Pétrole WTI
59,53 USD Ice Europ -1,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank