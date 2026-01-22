La raffinerie Marathon de Galveston Bay signale un problème de fonctionnement avec le FCCU

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a indiqué jeudi qu'une unité de craquage catalytique fluide (FCCU) a connu des problèmes de fonctionnement dans sa raffinerie de Galveston Bay, au Texas, qui produit 631 000 barils par jour, selon une déclaration réglementaire.

"L'unité de craquage catalytique a été dépressurisée jusqu'à la torche afin de minimiser les émissions", ajoute le document.