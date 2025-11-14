 Aller au contenu principal
La raffinerie Marathon de Galveston Bay redémarre l'hydrotraiteur, selon certaines sources
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 23:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les unités et le contexte) par Erwin Seba

Marathon Petroleum MPC.N a terminé le redémarrage de l'hydrotraiteur résiduel (RHU) réparé dans sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) Galveston Bay Refinery à Texas City, Texas, ont déclaré vendredi des personnes familières avec les opérations de l'usine .

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, n'a pas souhaité s'exprimer sur les activités de la raffinerie, la deuxième plus importante des États-Unis.

La dernière section à avoir été réparée et redémarrée sur la RHU de 64 000 bpj était un hydrocraqueur fortement endommagé par un incendie en juin, ont indiqué les sources. Le redémarrage de l'hydrocraqueur était prévu pour la fin de cette semaine.

En octobre, des sources ont déclaré à Reuters que les réparations de la section hydrocraqueur s'achèveraient en novembre et que le redémarrage était prévu pour le milieu du mois.

Les sections d'hydrotraitement de l'unité de RHU ont achevé leur redémarrage en septembre.

Les hydrotraiteurs utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants et de leurs matières premières afin de se conformer aux règles environnementales américaines.

L'hydrocraqueur utilise un catalyseur sous haute température et pression, en présence d'hydrogène, pour convertir le pétrole brut résiduel en diesel et autres carburants.

