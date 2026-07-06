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La raffinerie Marathon de Détroit, dans le Michigan, a rétabli l'alimentation électrique après une coupure de courant, selon la société
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 19:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

Marathon Petroleum a annoncé lundi que l'alimentation électrique avait été rétablie dans sa raffinerie de Détroit, dans le Michigan, d'une capacité de 146.000 barils par jour, et que des torchages intermittents pourraient avoir lieu pendant la remise en service des unités de traitement.

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