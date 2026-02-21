La raffinerie Exxonmobil de Beaumont, Texas, signale le déclenchement d'une pompe de traitement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
EXXONMOBIL:
* SIGNALE DES EMISSIONS PROVENANT DE L'OXYDEUR THERMIQUE SRU DE LA RAFFINERIE DE BEAUMONT, TEXAS
* SIGNALE LE DÉCLENCHEMENT D'UNE POMPE DE TRAITEMENT
* SIGNALE QUE L'UNITÉ EST REVENUE À UN FONCTIONNEMENT NORMAL
* SIGNALE QU'IL N'Y A PAS D'IMPACT HORS SITE ET PRÉVOIT DE RESPECTER TOUS SES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING LE COMPLEXE DE BEAUMONT ABRITE UNE RAFFINERIE DE PÉTROLE D'UNE CAPACITÉ DE 612 000 BARILS PAR JOUR
