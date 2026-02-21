 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie Exxonmobil de Beaumont, Texas, signale le déclenchement d'une pompe de traitement
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 01:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EXXONMOBIL:

* SIGNALE DES EMISSIONS PROVENANT DE L'OXYDEUR THERMIQUE SRU DE LA RAFFINERIE DE BEAUMONT, TEXAS

* SIGNALE LE DÉCLENCHEMENT D'UNE POMPE DE TRAITEMENT

* SIGNALE QUE L'UNITÉ EST REVENUE À UN FONCTIONNEMENT NORMAL

* SIGNALE QU'IL N'Y A PAS D'IMPACT HORS SITE ET PRÉVOIT DE RESPECTER TOUS SES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING LE COMPLEXE DE BEAUMONT ABRITE UNE RAFFINERIE DE PÉTROLE D'UNE CAPACITÉ DE 612 000 BARILS PAR JOUR

Valeurs associées

EXXON MOBIL
147,305 USD NYSE -2,41%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,75 USD Ice Europ -0,26%
Pétrole WTI
66,36 USD Ice Europ -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank