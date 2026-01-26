 Aller au contenu principal
La raffinerie Delek de Big Spring, au Texas, signale des émissions dues à des défauts d'équipement par temps froid
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie Delek DK.N de Big Spring, au Texas, d'une capacité de 73 000 barils par jour, a signalé des émissions causées par des défaillances de l'équipement de traitement dues à des températures ambiantes extrêmement basses, a déclaré la société à la Commission du Texas sur la qualité de l'environnement (Texas Commission on Environmental Quality) lundi.

L'incident, qui a entraîné un dépassement de la limite de la quantité de SO2 à déclarer, provient des unités North Flare et SRU 2 de la raffinerie. La société a déclaré qu'elle procédait à des ajustements opérationnels afin de minimiser les émissions autant que possible.

