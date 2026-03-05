 Aller au contenu principal
La raffinerie de sucre Al Khaleej de Dubaï reste ouverte aux exportations et aux importations
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails) par Sarah El Safty et May Angel

La société Al Khaleej Sugar, basée à Dubaï et propriétaire de la plus grande raffinerie de sucre portuaire au monde, fonctionne normalement et est toujours ouverte à l'importation et à l'exportation, a déclaré Jamal Al-Ghurair, directeur général de la société, à l'agence Reuters jeudi.

Ces commentaires ont été faits alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran est entrée dans sa sixième journée et que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, qui est d'une importance cruciale, est pratiquement interrompu.

Al Khaleej dépend fortement du détroit pour ses importations annuelles de sucre brut, qui s'élèvent à environ 1,6 million de tonnes, et pour les quelque 1,3 million de tonnes de sucre raffiné qu'elle exporte chaque année.

Jamal Al-Ghurair a toutefois précisé que la société pouvait, si nécessaire, utiliser les ports de Fujairah, Khorfakan et Sohar, situés à l'extérieur du détroit, pour importer et exporter du sucre.

Les clients internationaux de la société comprennent la situation actuelle et y travaillent avec les compagnies maritimes, a-t-il ajouté.

Al Khaleej Sugar dispose d'environ deux ans de réserves de sucre brut si elles ne sont pas raffinées et exportées en dehors de la région du Golfe, a déclaré Jamal Al-Ghurair, ajoutant que la société peut fournir du sucre aux pays voisins en cas de besoin.

Les États du Golfe sont confrontés à leur plus grand défi en matière de sécurité alimentaire depuis la crise alimentaire mondiale de 2007/08 - lorsque les prix internationaux des aliments de base ont grimpé en flèche - car la région importe 80 à 90 % de ses denrées alimentaires.

Les Émirats arabes unis affirment que leurs réserves stratégiques de produits vitaux peuvent couvrir quatre à six mois de besoins, et ont exhorté les habitants à signaler toute augmentation injustifiée des prix par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique spéciale. Le personnel des supermarchés a déclaré à Reuters que les rayons restaient largement approvisionnés, mais que les fournisseurs mettaient plus de temps à réapprovisionner certains produits.

Selon Michael McDougall, consultant en sucre, le Golfe importe environ 10 % du sucre brut mondial par le détroit d'Ormuz chaque année, tout en exportant environ 5 % du sucre raffiné mondial par ce point d'étranglement.

"Plus le blocus durera, plus le problème s'aggravera, (mais) les raffineries ont encore des stocks", a-t-il déclaré.

Al Khaleej représente près de 4 % des importations annuelles mondiales de sucre brut et plus de 4 % des exportations mondiales de sucre raffiné, selon les calculs de Reuters basés sur les données de l'Organisation internationale du sucre

Guerre en Iran

