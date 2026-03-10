 Aller au contenu principal
La raffinerie de Ruwais du géant pétrolier émirati ADNOC fermée par précaution après une attaque de drone
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 13:41

(Refonte avec la fermeture de la raffinerie, ajout de détails) par Yousef Saba

Le géant pétrolier d'Abou Dhabi ADNOC a fermé sa raffinerie de Ruwais, a indiqué une source mardi, après qu'un incendie se soit déclaré dans une installation du complexe à la suite d'une attaque de drone, la dernière perturbation en date de l'infrastructure énergétique due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

Les autorités d'Abou Dhabi ont réagi à un incendie survenu dans une installation à la suite d'une attaque de drone, a déclaré mardi le bureau des médias du gouvernement de l'émirat, ajoutant qu'il n'y avait pas de blessés. Les autorités n'ont pas identifié l'installation.

Le complexe abrite les installations de l'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) qui peuvent raffiner jusqu'à 922 000 barils de pétrole par jour et sert de plaque tournante pour les opérations en aval de l'émirat, y compris d'importantes usines de produits chimiques, d'engrais et de gaz industriels.

La raffinerie a été fermée par mesure de précaution, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation, ajoutant que toutes les autres opérations du complexe se poursuivaient normalement.

ADNOC, le bureau des médias d'Abou Dhabi et le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courriel.

Guerre en Iran

