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La raffinerie de pétrole de Moscou visée par l'Ukraine à l'arrêt jusqu'à fin 2026 - sources
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:46

La raffinerie de pétrole de Moscou restera à l'arrêt pendant au moins six mois après avoir subi d'importants dégâts lors d'attaques de drones ukrainiens, ont dit mercredi deux sources du secteur.

Kyiv a multiplié, notamment grâce à des drones de longue portée, ses attaques contre les installations pétrolières et notamment les raffineries de la Russie, troisième producteur mondial de pétrole, créant une situation de pénurie dans plusieurs régions du pays.

Il y a deux jours, des frappes ukrainiennes ont visé Moscou, et notamment une importante raffinerie au sud-est de la capitale russe, pour la troisième fois en une semaine, envoyant un signal fort aux habitants de la ville pour lesquels la guerre en Ukraine est longtemps restée un évènement lointain et invisible.

"Il faudra au moins six mois pour la réparer", a déclaré l'une des sources à propos des dégâts subis par la raffinerie de Moscou. Gazprom Neft SIBN.MM , l'exploitant du site, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La raffinerie de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole en 2024, produisant 2,9 millions de tonnes d’essence et 3,2 millions de tonnes de diesel, selon les dernières données disponibles.

Pour faire face à la pénurie de carburant, la Russie envisage d'interdire les exportations de diesel, a déclaré mardi le vice-Premier ministre Alexandre Novak.

Le journal Vedomosti a quant à lui rapporté que des importations de carburant étaient envisagées pour pallier les pénuries, notamment en Crimée, où la vente d'essence au grand public a été suspendue.

(Reportage Reuters, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

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1 commentaire

  • 16:04

    On appelle çà l'arroseur arrosé ! Personne pour destituer le copain de Trump ? Curieux la similitude de la "pâtée" qu'ils se sont pris tous les deux !

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