La raffinerie de Marathon à Galveston Bay, au Texas, signale un incident sur l'une de ses unités

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La raffinerie de Marathon ( MPC.N ) située dans la baie de Galveston, au Texas, d’une capacité de 631 000 barils par jour, a signalé la semaine dernière un arrêt de compresseur ayant entraîné un dysfonctionnement de l’unité et un brûlage à la torche associé, selon un document déposé lundi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Le document précise que l'incident a été détecté le 22 octobre et que la raffinerie a redémarré le compresseur, l'unité ayant repris son fonctionnement normal le jour même.