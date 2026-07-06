La raffinerie de Marathon à Détroit rétablit l'alimentation électrique après une coupure de courant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles) par Nicole Jao

Marathon Petroleum a rétabli l'alimentation électrique de sa raffinerie de Détroit, dans le Michigan, d'une capacité de 146 000 barils par jour, a-t-elle annoncé lundi, précisant que des torchages intermittents pourraient avoir lieu pendant la remise en service des unités de traitement.

Une coupure de courant avait perturbé les conditions d'exploitation de la raffinerie de Détroit le 5 juillet.

La raffinerie transforme du pétrole brut doux et du pétrole brut lourd acide en carburants essentiels, notamment de l'essence et des distillats.