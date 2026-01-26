La raffinerie de Cenovus à Lima (Ohio), d'une capacité de 172 000 bpj, connaît des problèmes mécaniques liés à la tempête, selon l'IIR

La raffinerie de Cenovus Energy CVE.TO à Lima(Ohio), d'une capacité de 172 000 barils par jour, a connu des problèmes mécaniques causés par une importante tempête hivernale qui a frappé une grande partie des États-Unis au cours du week-end, a indiqué lundi IIR Energy, un organisme de surveillance de l'industrie.

La raffinerie a connu des problèmes mécaniques causés par la tempête dimanche, a déclaré IIR Energy, ajoutant que des efforts pour résoudre le problème étaient en cours. Le redémarrage complet pourrait être retardé jusqu'à la fin de la semaine en raison du froid extrême, a-t-il ajouté.

Cenovus Energy n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La raffinerie de Lima produit de l'essence à faible teneur en soufre, des mélanges d'essence, du diesel à très faible teneur en soufre, du carburéacteur, des matières premières pétrochimiques et d'autres produits.