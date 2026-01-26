 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie de Cenovus à Lima (Ohio), d'une capacité de 172 000 bpj, connaît des problèmes mécaniques liés à la tempête, selon l'IIR
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de l'intitulé; ajout de détails sur le redémarrage au paragraphe 2) par Nicole Jao

La raffinerie de Cenovus Energy CVE.TO à Lima(Ohio), d'une capacité de 172 000 barils par jour, a connu des problèmes mécaniques causés par une importante tempête hivernale qui a frappé une grande partie des États-Unis au cours du week-end, a indiqué lundi IIR Energy, un organisme de surveillance de l'industrie.

La raffinerie a connu des problèmes mécaniques causés par la tempête dimanche, a déclaré IIR Energy, ajoutant que des efforts pour résoudre le problème étaient en cours. Le redémarrage complet pourrait être retardé jusqu'à la fin de la semaine en raison du froid extrême, a-t-il ajouté.

Cenovus Energy n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La raffinerie de Lima produit de l'essence à faible teneur en soufre, des mélanges d'essence, du diesel à très faible teneur en soufre, du carburéacteur, des matières premières pétrochimiques et d'autres produits.

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
25,980 CAD TSX +1,01%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,73 USD Ice Europ -0,84%
Pétrole WTI
60,80 USD Ice Europ -0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank