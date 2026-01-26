 Aller au contenu principal
La raffinerie de Calumet à Shreveport (Louisiane), d'une capacité de 60 000 bpj, connaît des problèmes liés à la tempête hivernale, selon IIR Energy
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie de Calumet Specialty Products à Shreveport, en Louisiane, d'une capacité de 60 000 barils par jour, a souffert de problèmes liés à la tempête hivernale, a déclaré l'IIR lundi.

