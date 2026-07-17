La raffinerie d'Irving Oil à Saint John, au Nouveau-Brunswick, entamera sa révision d'automne en septembre

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La raffinerie d'Irving Oil, située à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et d'une capacité de 320.000 barils par jour, entamera en septembre une période de maintenance de deux mois, a annoncé vendredi la société.

Ce projet de maintenance d'automne devrait débuter en septembre et se poursuivre jusqu'à la mi-novembre, a précisé la société sur son site Internet.

Située à Saint John, cette raffinerie, la plus grande du Canada, approvisionne en carburant les marchés du Canada atlantique et du nord-est des États-Unis.

La société avait déjà procédé à une révision l'année dernière, qui avait coûté près de 40 millions (XX millions d'euros) de dollars et comprenait le remplacement d'infrastructures, la modernisation d'équipements, ainsi que des inspections des canalisations et des unités clés.