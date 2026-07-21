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La raffinerie CITGO de Corpus Christi, au Texas, signale un arrêt du compresseur humide du cokeur de son site ouest
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un document déposé mardi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale, l'unité ouest de la raffinerie de CITGO à Corpus Christi, au Texas, d'une capacité de 165.000 barils par jour, a connu le 20 juin un arrêt du compresseur humide du cokeur.

Le document précise que l'unité a été mise en mode de circulation pendant que les mesures correctives nécessaires étaient prises.

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