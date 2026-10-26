La raffinerie BP de Whiting, dans l'Indiana, indique avoir révisé sa proposition afin de répondre aux préoccupations du syndicat et attend une réponse

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BP BP.L a déclaré que des représentants de sa raffinerie de pétrole de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, et de la section locale 7-1 du syndicat United Steelworkers s'étaient rencontrés lundi.

BP a indiqué que, bien que certains points restent en suspens, la société avait présenté une modification de sa proposition à l’examen du syndicat en réponse aux préoccupations précédemment soulevées lors des négociations, et a ajouté que la raffinerie attendait la réponse du syndicat à sa demande de poursuite des négociations.

La raffinerie continue de fonctionner en toute sécurité et de manière fiable, a précisé BP.