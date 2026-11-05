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La purge du "Trade IA" fait couler Wall Street
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 16:00

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L'ouverture de Wall Street s'est transformée en purge pour le secteur des semiconducteurs. Donné baissier de 1,1% à une vingtaine de minutes des premières cotations, le Nasdaq 100 a rapidement perdu 3% après l'ouverture, sous l'impact de Sandisk, Qualcomm, Astera, Seagate ou Western Digital, qui perdaient plus de 10%.

La chute de l'écosystème IA a fait reculer le S&P 500 de 1,5%, malgré la bonne tenue des secteurs défensifs comme la santé, la consommation de base et les utilités.

Si la victoire démocrate a galvanisé une partie de Wall Street hier, l'accès de faiblesse du trade IA est clairement un risque important pour les milieux d'affaires, qui sont surexposés à la thématique.

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