La puissance du médicament anti-obésité de Lilly alimente une remontée record et l'optimisme à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action d'Eli Lilly LLY.N a atteint un niveau record jeudi, les ventes de ses injections amaigrissantes à succès ayant permis au laboratoire pharmaceutique de dépasser les prévisions de bénéfices trimestriels et de revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, renforçant ainsi son leadership sur le marché en plein essor de la lutte contre l'obésité.

L'action de la société du secteur de la santé la plus valorisée au monde a atteint un record de 1.408,34 dollars en début de séance et s'échangeait en hausse de 7,5 % à 1.389 dollars. Si ces gains se confirment, cela ajouterait environ 80 milliards de dollars à la capitalisation boursière d'Eli Lilly, qui s'élève à environ 1.200 milliards de dollars.

Voici quelques réactions d’analystes et d’investisseurs de Wall Street:

DAVID WAGNER, RESPONSABLE DES ACTIONS ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ APTUS CAPITAL ADVISORS

“Lilly continue de faire ce qu’elle sait faire… C’est la troisième révision à la hausse de ses prévisions cette année, ce qui montre que son activité principale continue de dépasser les attentes. La stratégie à long terme est en bonne voie, et le lancement du Foundayo oral est un élément à suivre de près.”

KEVIN GADE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ BAHL & GAYNOR

“Un excellent trimestre. On a l’impression que tout ce qui pouvait bien se passer s’est effectivement bien passé pour Eli Lilly, non seulement au cours de ce trimestre, mais aussi depuis le début de l’année.”

“De toute évidence, la trajectoire laisse présager un quatrième trimestre solide, avec une forte révision à la hausse du chiffre d’affaires annuel.”

CHRIS SCHOTT, ANALYSTE CHEZ J.P. MORGAN

“Lilly reste notre premier choix, avec un potentiel de hausse supplémentaire par rapport aux prévisions du marché au cours des prochaines années (en particulier hors États-Unis).”

M. Schott a souligné une série de catalyseurs à venir qui devraient permettre à l’entreprise de consolider son avance sur le marché de l’obésité et du diabète, évalué à plus de 200 milliards de dollars.

EVAN SEIGERMAN, ANALYSTE CHEZ BMO CAPITAL MARKETS

“Le résultat nettement inférieur aux attentes de Foundayo soulèvera probablement des questions quant à l’impact réel de la stratégie tarifaire actuelle et des efforts d’élargissement de l’accès… Malgré l’érosion des prix sur l’ensemble du portefeuille (GLP-1), les volumes continuent de compenser de manière significative ces vents contraires.”

DANIEL BARASA, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ GABELLI FUNDS

“La forte augmentation du nombre de transactions constitue une diversification raisonnable de l’activité, compte tenu de la solide situation de trésorerie de l’entreprise résultant de la croissance explosive des GLP-1.”

“Les prix pratiqués en dehors du programme Medicare semblent résilients, et les récentes tendances en matière de prescriptions pourraient en partie refléter des effets saisonniers.”

SEAMUS FERNANDEZ, ANALYSTE CHEZ GUGGENHEIM SECURITIES

“Le secteur cardiométabolique a continué de surperformer, avec des résultats nettement supérieurs aux attentes pour les médicaments antidiabétiques Mounjaro et Jardiance.”

Le médicament contre la maladie d’Alzheimer de la société, le Kisunla, est en passe de devenir un blockbuster, a-t-il ajouté.

Les ventes de Kisunla au troisième trimestre, qui se sont élevées à 193 millions de dollars, ont dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 175,2 millions de dollars.