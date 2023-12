La puissance à l'œuvre : Les négociations de la COP ciblent les combustibles fossiles ; les Russes et les Saoudiens appellent à une réduction des émissions de l'OPEP

(Vous voulez connaître les dernières nouvelles de la conférence COP28? Sustainable Switch sera publié quotidiennement du 30 novembre au 12 décembre. Inscrivez-vous à la lettre d'information à l'adresse suivante https://www.reuters.com/newsletters/reuters-sustainable-switch/) 7 décembre - Gavin Maguire Chroniqueur sur la transition énergétique mondiale, Reuters News Salutations aux lecteurs de Power Up, Les réunions sur le climat qui se déroulent actuellement dans le cadre de la COP28 continuent de monopoliser l'attention du secteur de l'énergie, le chef des Nations unies pour le climat ayant appelé mercredi à la "fin de l'ère des combustibles fossiles telle que nous la connaissons". Cliquez ici pour obtenir la dernière couverture de la COP28 par l'équipe Reuters et inscrivez-vous ici à notre lettre d'information Sustainable Switch. Sur les marchés pétroliers, la Russie et l'Arabie saoudite ont appelé toutes les puissances de l'OPEP+ à se joindre aux réductions de pétrole à la suite d'une réunion organisée à la hâte entre le président Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à Riyad mercredi. Plus d'informations sur ce qu'ils ont dit ci-dessous. En outre, Exxon et Chevron prévoient des plans de croissance. Et dans le domaine du gaz naturel, deux des plus grands producteurs de gaz australiens pourraient s'associer pour créer un géant de 52 milliards de dollars. Les grands titres du jour: La Russie et l'Arabie saoudite exhortent toutes les puissances de l'OPEP+ à se joindre aux réductions de pétrole La crise budgétaire allemande plonge l'industrie solaire dans l'incertitude Le secteur nucléaire doit surmonter la stagnation pour atteindre l'objectif de triplement des émissions de la COP28 Les importations chinoises de pétrole brut affichent leur première baisse en glissement annuel depuis avril Les malheurs du pétrole en matière d'électricité Comment les véhicules électriques accélèrent la fin de l'ère du pétrole La conférence sur le climat COP28, qui se tient à Dubaï, est l'occasion de se plaindre de la lenteur avec laquelle la consommation de combustibles fossiles est réduite pour lutter contre le changement climatique. Toutefois, comme le rapporte Laura Sanicola, l'un des points positifs que les délégués peuvent mettre en avant est l'augmentation du parc de véhicules électriques dans le monde, qui fait déjà baisser de manière surprenante la demande de pétrole. L'augmentation des ventes de véhicules électriques au cours des dernières années a conduit les prévisionnistes à accélérer leurs projections quant à la date à laquelle la consommation mondiale de pétrole atteindra son maximum, car les subventions publiques et l'amélioration de la technologie aident les consommateurs à surmonter les prix parfois exorbitants des voitures à batterie, selon les experts de l'industrie. "Ce qui a changé la donne, c'est le soutien politique apporté au passage à l'électrification, qui a permis de réduire considérablement la demande de pétrole dans le secteur des transports, qui a été le principal moteur de la croissance de la demande mondiale de pétrole", a déclaré Apostolos Petropoulos, spécialiste de la modélisation énergétique à l'AIE. Biden pour qu'il inclue l'industrie dans la réduction de la taxe sur l'hydrogène La Russie et l'Arabie saoudite demandent des réductions à l'OPEP Les grands noms du pétrole exhortent tous les membres de l'OPEP+ à réduire leur production L'Arabie saoudite et la Russie, les deux plus grands exportateurs de pétrole au monde, ont appelé jeudi tous les membres de l'OPEP+ à se joindre à un accord de réduction de la production pour le bien de l'économie mondiale, quelques jours seulement après une réunion houleuse du club des producteurs. Quelques heures après que le président russe Vladimir Poutine se soit rendu à Riyad dans le cadre d'une visite organisée à la hâte pour rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, le Kremlin a publié une déclaration conjointe russo-saoudienne sur la conclusion de leurs discussions. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et d'autres alliés ont convenu la semaine dernière de nouvelles réductions volontaires d'environ 2,2 millions de barils par jour (bpj), l'Arabie saoudite et la Russie ayant reconduit leurs réductions volontaires de 1,3 million de barils par jour (bpj). "Dans le domaine de l'énergie, les deux parties se sont félicitées de leur étroite coopération et des efforts fructueux déployés par les pays de l'OPEP+ pour renforcer la stabilité des marchés pétroliers mondiaux", indique le communiqué publié par le Kremlin. Par ailleurs, la Russie s'est engagée à divulguer davantage de données sur le volume de son raffinage et de ses exportations de carburant après que l'OPEP+ a demandé à Moscou plus de transparence sur les expéditions de carburant classifiées à partir des nombreux points d'exportation à travers le vaste pays, ont déclaré à Reuters des sources de l'OPEP+ et des sociétés de suivi des navires. Le directeur général d'Exxon fixe un programme ambitieux Darren Woods se donne 4 ans pour mettre en œuvre sa stratégie Les cinq premières années du directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , Darren Woods, ont été marquées par des objectifs de production de pétrole non atteints, une rébellion des investisseurs et la perte financière la plus importante jamais enregistrée par la société. Aujourd'hui, son plus grand défi est de mettre en œuvre une stratégie visant à attirer les investisseurs qui exigent des rendements élevés et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, rapporte Sabrina Valle. Son plan vise à équilibrer les bénéfices tirés de barils de pétrole moins chers et plus proches de chez lui, comme les vastes champs pétrolifères offshore de la Guyane, avec une promesse risquée de plusieurs milliards de dollars de créer et de vendre des services de décarbonisation à des marges similaires à celles du pétrole. "Nous pouvons nous attaquer aux émissions sans jeter tous les investissements qui ont été faits (dans le pétrole)", a déclaré le directeur général à Reuters lors du sommet sur le climat COP28 samedi. "Quelle que soit la demande, nous sommes compétitifs. Telle est la stratégie M. Woods s'est fixé une courte période de quatre ans pour mettre en œuvre sa dernière stratégie, selon des entretiens menés par Reuters avec des cadres d'Exxon, d'anciens employés, des investisseurs et des partenaires. Chevron augmente ses dépenses pour ses projets L'entreprise dépensera 18,5 à 19,5 milliards de dollars pour le pétrole et le gaz en 2024 La major pétrolière Chevron Corp CVX.N a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de dépenser entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars l'année prochaine pour de nouveaux projets pétroliers et gaziers, soit une augmentation de 11% par rapport à cette année. Son budget 2024 et celui d'Exxon Mobil reflètent la poursuite du rebond de l'industrie après des reculs dus à une pandémie au cours de la dernière décennie, des acquisitions récentes et des initiatives de réduction des émissions de carbone. Exxon a présenté son plan visant à dépenser entre 22 et 27 milliards de dollars par an jusqu'en 2027. Bien que les deux entreprises dépensent davantage, les sommes combinées représentent moins de la moitié des 84 milliards de dollars dépensés par Exxon et Chevron en 2013, lorsque les prix du pétrole dépassaient souvent les 100 dollars le baril. Les deux entreprises bénéficient de la hausse des prix de l'énergie et des réductions de coûts liées à la pandémie. Le chiffre de Chevron exclut tout impact de son projet d'acquisition de son rival Hess Corp. HES.N ) Cette opération, qui devrait être finalisée l'année prochaine, portera les dépenses d'investissement à un montant compris entre 19 et 22 milliards de dollars, a déclaré Chevron. Citation du jour "Il y a beaucoup d'options sur la table en ce moment qui concernent l'élimination progressive des combustibles fossiles. C'est aux parties de les décortiquer et d'aboutir à une déclaration très claire qui signale le déclin final de l'ère des combustibles fossiles telle que nous la connaissons Simon Stiell, responsable des questions climatiques à l'ONU, lors des réunions de la COP28 à Dubaï Woodside et Santos en pourparlers L'accord créerait un géant du gaz australien de 52 milliards de dollars Les sociétés australiennes Woodside Energy et Santos ont déclaré jeudi qu'elles étaient en pourparlers préliminaires en vue de créer un géant mondial du pétrole et du gaz de 80 milliards de dollars australiens (52 milliards de dollars), à l'heure où la consolidation des entreprises énergétiques internationales s'intensifie. La fusion de deux des plus grands producteurs de pétrole et de gaz d'Australie constituerait la plus grande opération d'entreprise dans le pays depuis plusieurs années, au cours desquelles l'activité de rachat a été freinée par la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des marchés financiers. L'opération, si elle se concrétise, donnerait naissance au plus grand producteur de gaz naturel liquéfié (LNG) d'Australie, le deuxième exportateur mondial de ce combustible super réfrigéré qui devrait connaître des décennies de croissance pour répondre aux besoins de l'Asie en matière de transition énergétique.