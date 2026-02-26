La publication de Worldline n'apporte pas de surprise majeure
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 13:08
Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants pour 2025 a atteint 3 238 millions d'euros (en baisse de 1,4 % par rapport à l'an dernier).
Le chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2025 a atteint 1 025 millions d'euros, soit une baisse organique de 2,2% par rapport au 4ème trimestre 2024, en amélioration par rapport à la performance de l'année.
Oddo BHF estime que cette publication n'apporte pas a priori de surprise majeure même si l'analyste s'attendait à une fin d'année 2025 un peu plus dynamique.
"La trajectoire de redressement à horizon 2030 mise en avant lors du CMD est inchangée, comprenant comme prévu une année 2026 de transition" souligne le bureau d'analyse.
L'EBE ajusté s'est élevé à 624 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2025, soit 19,3 % du chiffre d'affaires (23,3 % en 2024), impacté par la baisse du chiffre d'affaires et un mix clients moins favorable.
Le résultat net quote-part du Groupe, qui s'élève à -5 157 millions d'euros est impacté par une dépréciation de 290 millions d'euros de la juste valeur des actions préférentielles Ingenico. Le BPA et le BPA dilué normalisé étaient tous deux de 0,63 EUR en 2025, contre 1,30 EUR en 2024.
Les objectifs pour 2026, sous la norme IFRS 5 et hors contribution de toutes les cessions détenues en tant qu'actifs en vue de la vente, sont une croissance organique du chiffre d'affaires entre 1% et 4% (low single digit), un EBE ajusté d'environ 630 ME à 650 ME et un flux de trésorerie disponible entre -80 ME et -70 ME.
Pour les perspectives 2030, le groupe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 4% par an en moyenne entre 2027 et 2030, un EBE ajusté de plus de 900 millions d'euros (contre plus d'un milliard d'euros précédemment) et un flux de trésorerie disponible entre 300 et 350 millions d'euros par an.
Valeurs associées
|1,6035 EUR
|Euronext Paris
|+11,08%
