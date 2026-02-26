USA: Hausse des inscriptions au chômage à 212.000

Un panneau de centre de carrière au Kentucky Labor Cabinet

Les ‌inscriptions au chômage ont ​augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine ​au 21 février, à 212.000 contre ​208.000 (révisé) la semaine ⁠précédente, a annoncé jeudi le ‌département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne ​215.000 ‌inscriptions au chômage.

Les inscriptions ⁠de la semaine au 14 février ont été révisées en ⁠hausse par ‌rapport à une estimation ⁠initiale de 206.000. ‌La moyenne mobile sur ⁠quatre semaines s'établit à 220.250 ⁠contre 219.500 (révisé) ‌la semaine précédente. Le nombre ​de ‌personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à ​1,833 lors de la semaine au 14 ⁠février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,864 million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Blandine Hénault)